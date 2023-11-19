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العفو الدولية: أكثر من ثلث الشهداء في غزة من الأطفال

11/19/2023 12:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة العفو الدولية، إن أكثر من ثلث ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال، فيما لا يزال عدد لا يحصى من الضحايا تحت الأنقاض.

وأضافت المنظمة، في سلسلة تدوينات عبر منصة "إكس"، يوم أمس السبت، أن "ملايين آخرين يواجهون في غزة المزيد من التهجير وتدمير الملكية والمعاناة".

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