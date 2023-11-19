العفو الدولية: أكثر من ثلث الشهداء في غزة من الأطفال

العفو الدولية: أكثر من ثلث الشهداء في غزة من الأطفال
التاريخ
11/19/2023 12:12:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة العفو الدولية، إن أكثر من ثلث ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال، فيما لا يزال عدد لا يحصى من الضحايا تحت الأنقاض.
وأضافت المنظمة، في سلسلة تدوينات عبر منصة "إكس"، يوم أمس السبت، أن "ملايين آخرين يواجهون في غزة المزيد من التهجير وتدمير الملكية والمعاناة".
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