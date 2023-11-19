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تطورات اليوم الـ44 من طوفان الأقصى وعدوان الاحتلال على غزة

11/19/2023 12:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت عملية طوفان الأقصى يومها الـ 44، والتي جاءت رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.
واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 12.300 شهيداً، بينهم 5000 طفل و3300 سيدة، فيما وصل عدد المصابين إلى 30.000 مصاباً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
ومع استمرار عدوان الاحتلال، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو لانقطاع الوقود.
وتالياً أبرز التطورات على الأحداث:

اشتباكات ضارية شمال غرب مخيم جباليا
مدفعية الاحتلال تواصل إطلاق قذائفها في محيط مخيم جباليا
طيران الاحتلال ينفذ حزام ناري في مخيم جباليا
الاحتلال يفجر صرح الشهداء في مخيم بلاطة شرق نابلس


قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا في مدينة رام الله


استمرار عملية تجريف وتدمير الشوارع في مدينة جنين


15 شهيداً بمخيم النصيرات وخان يونس في غزة


استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

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