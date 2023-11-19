-->

Sunday, 19 November 2023 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين خلال الساعات القادمة

11/19/2023 12:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع اليوم الأحد، وما قد يصحبه من هطول للامطار بغزارة، وتدني الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة.
وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل تساقط حبات المطر، المؤدي إلى ارتفاع خطورة التعرض للانزلاق .
وحذرت الإدارات المرورية، من خطر انزلاق المركبات على الطرق مع بداية تساقط حبات المطر.
وأكدت المديرية على ضرورة متابعة النشرات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19112023000208011052ID1107451365

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث