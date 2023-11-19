جيش الاحتلال يُعلن مقتل جندي وضابط شمال قطاع غزة
التاريخ
11/19/2023 12:12:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، عن مقتل جندي وضابط، في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.
وارتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال المُعلن رسمياً إلى 60 جندياً، منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي، وإلى 375 جندياً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
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