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جيش الاحتلال يُعلن مقتل جندي وضابط شمال قطاع غزة

11/19/2023 12:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، عن مقتل جندي وضابط، في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.
وارتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال المُعلن رسمياً إلى 60 جندياً، منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي، وإلى 375 جندياً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.



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