-->

Sunday, 19 November 2023 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

11/19/2023 12:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت رئاسة الوزراء الأحد، عن شاغر وظيفة أمين عام في وزارة النقل، داعية من تتوفر فيه شروط اشغال الوظيفة التقدم بطلب من خلال موقع رئاسة الوزراء.
وأكدت الرئاسة أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مستوف للأوراق الثبوتية المطلوبة.
وتاليا تفاصيل الإعلان:













اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19112023000208011052ID1107451363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث