اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء
التاريخ
11/19/2023 12:11:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت رئاسة الوزراء الأحد، عن شاغر وظيفة أمين عام في وزارة النقل، داعية من تتوفر فيه شروط اشغال الوظيفة التقدم بطلب من خلال موقع رئاسة الوزراء.
وأكدت الرئاسة أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مستوف للأوراق الثبوتية المطلوبة.
وتاليا تفاصيل الإعلان:
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