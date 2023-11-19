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جرافات الاحتلال تُدمر البنية التحتية في مخيم جنين - فيديو

11/19/2023 12:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع فيديو، وثقها فلسطينيون، قيام قوات الاحتلال، فجر اليوم، بتدمير البنية التحتية، في مخيم جنين.
وأظهرت الفيديوهات، جرافات الاحتلال وهي تُدمر الشوارع والأزقة وتجرفها بشكل عشوائي.
واقتحمت قوات الاحتلال عدّة مدن وقرى ومخيمات في الضفة الغربية، وشرعت بأعمال تجريف وتخريب عشوائية.



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