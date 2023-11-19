جرافات الاحتلال تُدمر البنية التحتية في مخيم جنين - فيديو
التاريخ
11/19/2023 12:11:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع فيديو، وثقها فلسطينيون، قيام قوات الاحتلال، فجر اليوم، بتدمير البنية التحتية، في مخيم جنين.
وأظهرت الفيديوهات، جرافات الاحتلال وهي تُدمر الشوارع والأزقة وتجرفها بشكل عشوائي.
واقتحمت قوات الاحتلال عدّة مدن وقرى ومخيمات في الضفة الغربية، وشرعت بأعمال تجريف وتخريب عشوائية.
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