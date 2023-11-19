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عبيدات: الجامعة الأردنية تنفذ مشروعا شاملا

11/19/2023 12:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إن الجامعة ماضية بعزم في تنفيذ مشروع شامل لتطوير قدرات الطلبة ومهاراتهم في المجالات الرقمية والمعرفية واللغوية.
جاء ذلك خلال جولة نفذها اليوم السبت لتفقد سير امتحانات منتصف الفصل التي تقدم لها الطلبة المستجدون وطلبة مواد متطلبات الجامعة: الثقافة الوطنية، والقدس، وأمهات الكتب.
واطلع عبيدات خلال جولته على الجاهزية العالية للبنية التقنية والتكنولوجية للجامعة؛ حيث عُقد الامتحان لعدة آلاف من الطلبة خلال ساعات، دون أن تتعرض الشبكة لأي خلل.

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