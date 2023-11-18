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مستكشفو الملكية البريطانية الصغار في رحلة إلى الأكواريوم بالمركز العلمي

11/18/2023 11:30:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلق المستكشفون الصغار من حضانة الملكية البريطانية في رحلة لا تنسى إلى الأكواريوم في المركز العلمي.
وكانت أهداف الرحلة الأساسية معرفة عالم البحار خاصة أن الأسبوع الحالي يركز على العناية بكوكب الأرض.
وأوضحت إدارة الحضانة أن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يميل في الأساس إلى التعلم البصري بشكل كبير، لذلك أحببنا أن يرى عالم الأسماك بصريا، وبهذا نحقق الأهداف المقصودة ومنها التآزر البصري، فقد قامت المعلمات والأخصائيات بشرح البيئة لهم، وكانوا مستمتعين ومتفاعلين جدا.
وهكذا تم الهدف المراد من الرحلة في جميع جوانبها التعليمية والتأهيلية والترفيهية في آن واحد. وأضافت: إن توجهنا الدائم في الحضانة أن تكون رحلاتنا رحلات تعليمية بالأساس لاستكمال الأهداف المرجو تحقيقها للطفل.
لقد تحول حوض السمك في المركز العلمي إلى فصل دراسي حي، إذ يوفر لقاءات عملية عززت أهمية رعاية كوكبنا النادر والثمين بحيواناته وكائناته المختلفة.

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