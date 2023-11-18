تأجيل انتقال الحقوق والاجتماعية والشريعة

(MENAFN
- Al-Anbaa) ثامر السليم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت انه تم تأجيل انتقال كليات الحقوق والعلوم الإجتماعية والشريعة من موقعها في الشويخ وكيفان الى مبانيها الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية.
ولفتت المصادر إلى انه كان من المقرر أن تفتتح كليات الشريعة والحقوق والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2020، إلا انه تم تأجيل انتقالها إلى مبانيها الجديدة، حتى العام 2021- 2022 وذلك لعدم جهوزية المباني لاستقبال الطلبة والطالبات حتى الآن.
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