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تأجيل انتقال الحقوق والاجتماعية والشريعة

11/18/2023 11:30:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت انه تم تأجيل انتقال كليات الحقوق والعلوم الإجتماعية والشريعة من موقعها في الشويخ وكيفان الى مبانيها الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية.
ولفتت المصادر إلى انه كان من المقرر أن تفتتح كليات الشريعة والحقوق والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2020، إلا انه تم تأجيل انتقالها إلى مبانيها الجديدة، حتى العام 2021- 2022 وذلك لعدم جهوزية المباني لاستقبال الطلبة والطالبات حتى الآن.

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