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انطلاق برنامج الشباب رواد الاستدامة التدريبي لصياغة مستقبل مشرق ومستدام

11/18/2023 11:30:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت «بيئة للتعليم» التابعة لمجموعة بيئة الرائدة في مجال الاستدامة، برنامج «الشباب رواد الاستدامة»، المصمم لطلاب الصف الثاني عشر لتمكينهم علميا ليكونوا جزءا من صياغة مستقبل مشرق ومستدام.
وعملت «بيئة للتعليم» على مدار السنوات الماضية على تعزيز الوعي بالاستدامة، مما كان له الأثر البالغ على المعلمين والطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من خلال ورش العمل التفاعلية والألعاب والمسابقات التي تنظم.
ويعد برنامج «الشباب رواد الاستدامة» أحدث مبادرات «بيئة للتعليم» المبتكرة، حيث سيحصل المشاركون في نهاية الدورة التدريبية على شهادة معتمدة في مجال الاستدامة. ويتم التقديم على البرنامج عبر الموقع الإلكتروني، وهو مصمم لتمكين طلاب المدارس الثانوية من تعزيز رصيدهم المعرفي والمهارات اللازمة لدعم الاستدامة وإحداث تغيير إيجابي في نطاق مجتمعاتهم المحلية وخارجها.
ويهدف البرنامج إلى تثقيف أجيال المستقبل حول المفاهيم الجوهرية للاستدامة، وتزويدهم بأساس راسخ يعزز نمط الحياة المستدام والمستقبل الأكثر وعيا بأهمية الحفاظ على البيئة. كما يهدف البرنامج المعزز بخبرات مجموعة بيئة الطويلة في مجال الحفاظ على البيئة، والاستدامة إلى إشراك الشباب وتثقيفهم وإلهامهم ليكونوا سفراء للاستدامة.
وقالت الرئيسة التنفيذية للتعليم في مجموعة بيئة هند الحويدي: نتصور أن تصبح الاستدامة أسلوب حياة للأجيال القادمة. وتتمثل رسالتنا في «بيئة للتعليم» برعاية أجيال المستقبل من الأبطال المهتمين بترسيخ الاستدامة الذين يتحلون بالشغف والاهتمام المطلوب لإحداث تأثير إيجابي في هذا العالم. من خلال برنامج الشباب رواد الاستدامة، كما تلتزم بتزويد الطلاب بتجربة تعليمية ثرية تمكنهم من التعامل مع تحديات الاستدامة بكل ثقة. ومن خلال تزويد العقول الشابة بما تحتاج إليه من فهم وأدوات، نهدف إلى تعزيز ثقافة اتخاذ القرار، وزيادة حس المسؤولية، وبما يتوافق مع رؤية الشارقة والإمارات لبناء مستقبل أخضر مستدام للجميع.
ويقدم البرنامج 4 دورات تدريبية شاملة حول الاقتصاد الدائري، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والبصمة البيئية وتغير المناخ، وجميعها ضروري لتحقيق مستقبل مستدام. كما تسلط دورة أهمية الاقتصاد الدائري الضوء على أهمية الحد من النفايات وإعادة التدوير وإدارة الموارد. أما دورة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فتشارك الرؤى حول مجابهة التحديات العالمية، مثل: الفقر، وحماية التنوع البيولوجي، وتغير المناخ. بينما تتمحور دورة استكشاف البصمة البيئية حول تعليم المشاركين كيفية تقليل بصمتهم الكربونية، واكتشاف الطرق الملائمة لاتخاذ خيارات مسؤولة تحد من التأثير البيئي الناتج عن هذه الأنشطة. في الدورة الأخيرة التي تتمحور حول تغير المناخ، سيتعرض الطلاب لمواضيع علمية ومنها التغير المناخي، وفهم أسبابه وعواقبه، ويستكشفون حلولا قابلة للتنفيذ تضمن حسن التعامل مع هذه القضية العالمية الملحة.
وكجزء من البرنامج، سيتمكن الطلاب من متابعة محاضرات فيديو تفاعلية ثرية بمعلومات قيمة يقدمها خبراء في مجال البيئة، ليحفزوهم على التفكير الإيجابي. كما سيدرسون المواد التدريبية للدورة وعند الانتهاء منها، سيتطلب منهم اجتياز اختبارات قصيرة لإظهار معرفتهم البيئية. وسيحصل الطالب الناجح على شهادة «الشباب رواد الاستدامة»، كإشارة إلى التزامهم بالاستدامة وتحصيلهم للمعرفة والمهارات الأساسية التي تؤهلهم ليصبحوا صناعا وقادة للتغيير في العالم.
وقدمت هند الحويدي دورة «الاقتصاد الدائري»، أما دورة «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة» فقدمت محتواها المنسق المقيم بالأمم المتحدة بدولة الإمارات د.دينا عساف، ويدرس ومحتوى دورة «البصمة البيئية» قدمه راشد الزعابي، العالم المتخصص في الثدييات والتنوع البيولوجي البري والبحري، ودورة «تغير المناخ» فتدرس محتواها نور مزهر، خبير سياسات التغير المناخي.

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