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إشهار الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري

11/18/2023 11:30:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري.
وجاء في القرار:
مادة 1
تشهر الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وتضمن ملخص النظام الأساسي للجمعية:
تم في وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري) ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى:
حماية الأسرة من التفكك والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري، التحفيز والدعوة الى التماسك وتوضيح النتائج الأخلاقية والسلوكية من التفكك الأسري على المجتمع، تقديم برامج بقصد توعية الأسرة من مخاطر التفكك والدعوة الى التماسك الأسري، تنمية الأسرة من النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمحافظة عليه من التفكك الأسري، إجراء دراسات وأبحاث وإحصائيات لتحديد المشاكل التي تواجه الأسرة الكويتية والحد من ظاهرة التفكك الأسري، إعداد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل المجانية المتخصصة في الإصلاح الأسري، الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية للعمل على نشر مفهوم الأسرة وكيفية المحافظة عليها من ظواهر التفكك الأسري.
الأعضاء المؤسسون هم:
خالد خلف المطيري
ظافر عبدالهادي الدوسري
دلال نعمان محمد المرزوق
عبدالله سليمان الهويدي
عبدالرزاق عبدالمجيد سليمان إسماعيل
محمد حسين حسن شمس الدين
طلال علي ظاهر العدواني
مبارك جابر مبارك الحيان
ماجد صنيتان ماوي المطيري
أيمن عبدالكريم الشريدة
سعود عفيف حبيب الشمري
فواز محمد فواز العجمي
عبدالله رشيد الرشيد
طارق محمد القبندي
ضبيان عبدالرحمن الشمري
مبارك عماش حبيب الشمري
محمد خميس سعد العجمي
أحمد حمد الديحاني
جاسم أحمد محمد الكندري
حمود علي حمود الدخيل
حمد راشد العصفور
ناصر محمد الشطي
عادل عبدالغفار العوضي
عبداللطيف عبدالله الفيروز
عبدالهادي صالح مبارك
بسام داود سليمان الإبراهيم
إبراهيم عبدالرزاق عبدالله الدعي
محمد عماش حبيب الشمري
عبدالله صالح عبدالله الجنيدي
محمد جاسم محمد السلمان
صالح تركي صالح الضبعاني
فيصل علي هندي العنزي
عبدالله خالد سعود العميري
يوسف احمد المنديل
علي جهيم زويد المطيري
ناصر محمد شاهر الشطي
ثامر نزهان رمضان محمد
عبدالمحسن مليحان عبدالمحسن
بدر عبدالله صالح الجنيدي
عبدالله سعد سلطان رضا
سليمان داود سليمان الإبراهيم
هنوف نايف بدران الدوسري
غالية سعود ضويحي السبيعي
أحمد خالد عبدالرضا الميل
حميد علي حسين بوصخر
فيصل عبدالله محمد العوضي
فيصل خلف فضل المطيري
عبدالوهاب محمد الصايغ
مانع محمد فواز العجمي
يوسف يعقوب يوسف الربيع
ناصر مصطفى محمد حمادي
طلال خلف فضل المطيري
خالد سعود الشمري
سعد عراك الشمري
مشعل محمد عامر الهاجري
وسام عباس بن حسين
عبدالله محمد راشد العجمي
نواف علي ظاهر العدواني
ناصر جابر مبارك الحيان
عبدالله هزاع محمد العدواني
بدر علي ظاهر العدواني
محمد جابر مبارك الحيان
عبدالرحمن نجيب خالد العامر
فيصل خالد منصور الرشيدي
إبراهيم محمد إبراهيم الدعي
فيصل محمود علي الكندري
محمد عويض الديحاني
حمد محمد عامر العجمي
أسامة محمد عيد المطيري
محمد خالد عبدالله القبندي
عبير عيسى عبدالله السويدي
ضاري فيصل محمد القبندي
مشاري فيصل محمد القبندي
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

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