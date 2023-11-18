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إشهار جمعية أمانا للرعاية الاجتماعية وأسماء الأعضاء المؤسسين

11/18/2023 11:30:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية. وتضمن القرار:
وزارة الشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم (211) لسنة 2023م بإشهار جمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (21/2023) المنعقد بتاريخ (22/8/2023م).
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (15/10/2023م).
- وعلى النظام الأساسي لجمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية.
- وبعد العرض على وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. قرر: مادة (1): تشهر جمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2): يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية: تم في وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى نشر الوعي المجتمعي بالقوانين المرتبطة بالطفل والأسرة، رفع الوعي في المجتمع عن الطفل المعنف ومنع التعدي عليه من خلال تقديم برامج توعوية وتعليمية وتربوية وإرشادية وتأهيلية وتدريبية وعلاجية متخصصة بحسب حاجة الطفل، تقديم الدعم بكل أنواعه للطفل المعنف والسعي إلى توفير بيئة سوية للطفل لإعادة اندماجه مع أسرته تحت إشراف فريق مهني متعدد التخصصات، تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية المؤقتة للطفل مجهول النسب ومن في حكمه لتأهيله واندماجه مع الأسرة الحاضنة والمجتمع، تقديم برامج تدريبية متخصصة بالجوانب المتعلقة بالطفل والأسرة لمتولي رعاية الطفل وأسرته، تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصص لكل المهنيين العاملين في مجال رعاية الطفولة والأسرة، بناء قاعدة بيانات من إعداد الدراسات والاحصائيات تخدم الأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية والجهات المعنية بحقوق الطفل والأسرة.
الأعضاء المؤسسون هم:
٭ زينة بدر سلطان بن عيسى
٭ اقبال ناصر سليمان العثيمين
٭ مها مشاري عبدالله السجاري
٭ دلال خالد فهد البالول
٭ هنوف صالح يوسف الجحيل
٭ فاطمة عبدالعزيز مهلهل الياسين
٭ زهراء عبدالحسين السلطان
٭ بيبي حمد أحمد العميري
٭ أسماء هزاع أحمد الهزاع
٭ سهام صالح حسين العنزي
٭ حنان خضير العنزي
٭ ندى عيسى جاسم بورحمة
٭ شروق طاهر يوسف الصايغ
٭ رشا مديرس محمد المديرس
٭ أبرار حمود الرومي
٭ بثينة احمد سعود المقهوي
٭ حناء حسن حسين الكندري
٭ تهاني سعود رحيم السعيد
٭ إلهام عباس سليمان الدوسري
٭ عبدالحسين صالح السلطان
٭ فاطمة بدر عبدالكريم المطوع
٭ هيا خالد ابراهيم المرجان
٭ ريم عبدالله هويران الصليلي
٭ اريج حامد عبدالله البدر
٭ مريم فؤاد هاشم البدر
٭ هديل عبدالحميد محمد الخليفي
٭ روان فلاح حمد الهرشاني
٭ ايمان حسين يوسف حسين
٭ شهد مسعود محمد البناي
٭ خليل احمد حسين قبازرد
٭ عبدالرحمن سامي عيسى الناصر
٭ سارة بدر علي محمد
٭ لمياء براك عبدالحسين الطبطبائي
٭ ابراهيم اسامة ابراهيم المعيلي
٭ عبير نايف سعود حمادة
٭ اسمهان صالح حسين العنزي
٭ مجدي محمد صالح القطان
٭ ليلى عايد سداح الصيلي
٭ ندى عبدالحسين السلطان
٭ روان مشاري الغزالي
٭ عواطف هاشم سيد محمد
٭ ريم احمد عبدالله العلي
٭ حسين احمد موسوي
٭ رلى حسام زكي التحقي
٭ عواطف مبارك زيد القريان
٭ أبرار ثنيان سهيل الزنكي
٭ هبة محمد صادق صالح السلطان
٭ علي عبدالحسين صالح السلطان
٭ مريم احمد سالم المهنا
٭ آلاء محمد علي الجاركي
٭ هبة محمود خاجه
٭ مها محمد صادق السلطان
٭ منال محمد يوسف فهد
٭ انوار عبدالعزيز خالد بدر
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

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