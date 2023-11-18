-->

Sunday, 19 November 2023 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إشهار جمعية الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية وأسماء 76 مؤسسا

11/18/2023 11:30:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية الأسر المنتجة والحرف التقليدية. وتضمن القرار:
مادة 1: تُشهر جمعية الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية ويُنشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2: يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وتضمن ملخص النظام الأساسي للجمعية على: أنه تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية «الأسر المنتجة والحرف غير التقليدية» ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى:
٭ وضع مسار واضح للأسر المنتجة وأصحاب الحرف، يخدم طموح المنتسبين للجمعية.
٭ تعزيز الشراكة المجتمعية وإبراز دور الأسر المنتجة وأصحاب الحرف غير التقليدية.
٭ التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم العمل في المجالات المستهدفة وتسهيل الإجراءات الحكومية لأصحاب الحرف والأسر المنتجة والحرف غير التقليدية.
٭ وضع برامج تدريبية تخدم الراغبين بالانخراط في الأعمال الحرفية، ويكونون من أصحاب الإنتاج لتحسين الدخل، وتوفير حياة كريمة لأصحاب الحرف من الأسر الكويتية.
٭ تنظيم معارض ومؤتمرات لمنتسبي الجمعية، وفتح طرق لوصول إنتاجهم لجميع المواطنين وشرائح المجتمع الكويتي.
٭ التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحرف غير التقليدية التي تحتاج اليها الدولة.
الأعضاء المؤسسون هم:
٭ عدنان احمد حسين قمبر محمد
٭ طلال عادل موسى مشاري
٭ ايمان جعفر راضي مشاري
٭ حوراء حسين حسن حاجيه محمد
٭ منى جعفر راضي مشاري
٭ عبدالله محمد حسين حسيني زاده
٭ حسين عبدالله محمد حسيني زاده
٭ خالد فهد جمعان الديحاني
٭ مشعل فهد جمعان الديحاني
٭ حسين طارق حميد الخياط
٭ عبدالحميد طارق حميد عيسى الخياط
٭ سعد سالمين سعد جوهر
٭ علي يعقوب عباس زينل
٭ محمد صالح حمد المري
٭ عبدالله مانع محمد العجمي
٭ محمد مانع محمد العجمي
٭ عبيد منصور مانع العجمي
٭ فهيد منصور مانع العجمي
٭ احمد سعدالله سعد صالح
٭ شعيفان براك منصور ماجد
٭ محمد جاسم محمد صومان
٭ مهدي حمدان حسن العجمي
٭ معيض محمد مهدي العجمي
٭ مانع صالح شريم العجمي
٭ علي حسين علي القلاف
٭ الدكتور خالد حسن محمد الكندري
٭ محمد ناصر جابر أمير غلوم
٭ حامد غريب غانم الخياط
٭ أحمد عادل عباس الرئيس
٭ عبدالعزيز توفيق عباس القلاف
٭ بدر مانع محمد العجمي
٭ فهد غنام غصين الدوسري
٭ فيصل عبدالعزيز محمد الخليفة
٭ عبدالله منصور صياح المطيري
٭ ناصر رفاعي فهيد العجمي
٭ عبدالله سالم محمد العجمي
٭ مهدي منصر ناصر العجمي
٭ ضافر حمدان حسن العجمي
٭ حمد سعود وقيان العجمي
٭ عبدالعزيز عبداللطيف بندر فالح عبدالله
٭ خميس منصور حمود رسم العجمي
٭ جلوي محمد جلوي رتيبان
٭ منصور عبدالله مانع العجمي
٭ فهد كمدان عبدالله العجمي
٭ محمد عبدالله محمد العتيبي
٭ فهد ابراهيم محمد الكندري
٭ عبدالرزاق يوسف ذياب محمد الصقر
٭ محمد طارق حميد الخياط
٭ سليمان ماجد جاسم الخياط
٭ عبدالله عادل حسين الصايغ
٭ علي جلال شاكر القناعي
٭ نواف حسن محمد الكندري
٭ علي غريب غانم الخياط
٭ الدكتور ناصر منيف ماطر العتيبي
٭ خالد سالم محمد العجمي
٭ محمد سالم فرحان العجمي
٭ غانم غريب غانم الخياط
٭ منصور حبيب منصور القلاف
٭ حسن عبدالكريم محمود أمير غلوم
٭ عبدالله عمار محمد القطان
٭ هند عادل شهيد عيسى
٭ حسن عباس حسن اسماعيل
٭ عبدالله محمود علي حسين
٭ عذاري عباس علي حسين
٭ حمود دليل محمد العازمي
٭ ناصر سيف خليفة العازمي
٭ مشاري عمعوم أرغيم العازمي
٭ فهد راشد سالم المرتجي
٭ سعود سعد محسن العازمي
٭ حمد منصور حمد الرشيدي
٭ مشعل سعد محسن العازمي
٭ عمر محمد عيد العميري العازمي
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

MENAFN18112023000130011022ID1107451327

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث