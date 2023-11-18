-->

Sunday, 19 November 2023 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ذوي الإعاقة تستقبل المراجعين بعد إصلاح العطل بالنظام الآلي

11/18/2023 11:30:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن معاودة استقبال المراجعين بدءا من صباح اليوم الأحد في المركز الرئيسي والأفرع التابعة للهيئة بعد إصلاح الخلل الذي طرأ على النظام الآلي يوم الخميس الماضي.

MENAFN18112023000130011022ID1107451325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث