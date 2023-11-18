ذوي الإعاقة تستقبل المراجعين بعد إصلاح العطل بالنظام الآلي

ذوي الإعاقة تستقبل المراجعين بعد إصلاح العطل بالنظام الآلي
التاريخ
11/18/2023 11:30:18 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن معاودة استقبال المراجعين بدءا من صباح اليوم الأحد في المركز الرئيسي والأفرع التابعة للهيئة بعد إصلاح الخلل الذي طرأ على النظام الآلي يوم الخميس الماضي.
MENAFN18112023000130011022ID1107451325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.