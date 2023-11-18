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أبا ذراع لـ الأنباء إتمام الاستعدادات للاختبار التحريري للأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين

11/18/2023 11:30:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد أنها أتمت الاستعدادات الخاصة بالاختبار التحريري للأئمة والمؤذنين الكويتيين والمقرر عقده عصر اليوم الأحد 19 الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا بمسجد الدولة الكبير.
‫وقال مدير إدارة الشؤون الفنية د.بدر أبا ذراع إن هناك بعض التنبيهات والإرشادات يجب على جميع المختبرين مراعاتها يوم الاختبار التحريري تتمثل في: ‫ضرورة أداء صلاة العصر في مسجد الدولة الكبير وضرورة إحضار البطاقة المدنية، مشيرا إلى انه ‫لن يسمح بدخول الاختبار بعد مرور 15 دقيقة من بداية الاختبار.
وأوضح مدير ‫إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد أبا ذراع أن المتقدمين الكويتيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في التخصصات الشرعية وكذلك المتقاعدون المتقدمون لوظيفة (إمام/ إمام وخطيب/ تعديل من مؤذن إلى إمام) معفون من الاختبار التحريري وسيدخلون المقابلة الشفوية مباشرة، وسيتم التواصل معهم لاحقا لتحديد موعد المقابلة الشفوية بعد الانتهاء من الاختبار التحريري، مشيرا إلى أن عدد من تقدموا للوظائف الدينية بالوزارة بلغ ٩٠٢ مواطن
‫وختم أبا ذراع تصريحه بقوله: إن الإدارة ستكون جاهزة للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاختبار صباح اليوم الأحد من الساعة الثامنة صباحا إلى حين أذان الظهر.

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