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السفير الهاجري العلاقات الكويتية - العمانية تسير بخطوات ثابتة وفقا لمنهج واضح

11/18/2023 11:30:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ سفيرنا لدى سلطنة عُمان محمد الهاجري سلطنة عمان قيادة وشعبا بالذكرى الـ 53 للعيد الوطني مشيدا بالعلاقات الكويتية - العمانية العميقة والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال الهاجري لـ (كونا) إن هذه المناسبة السعيدة التي تصادف الـ 18 من نوفمبر من كل عام تمثل مناسبة عزيزة على كل محب لسلطنة عمان التي سطرت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب مع قائد مسيرته ونهضته السلطان هيثم بن طارق.
وأضاف أن احتفال عمان بعيدها الوطني يأتي في وقت تمضي السلطنة قدما نحو تحقيق الإنجازات على الأصعدة كافة وعبر إسهاماتها الحضارية والفكرية ودورها الفاعل في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح أن العلاقات الكويتية - العمانية تسير بخطوات ثابتة وفقا لمنهج واضح وبعزيمة لا تلين، إذ تجمعهما أواصر المحبة ووحدة المصير والأهداف المشتركة تحت ظل قيادتي البلدين الشقيقين.
وأكد حرص القيادتين الحكيمتين لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأخيه السلطان هيثم بن طارق على تعزيز مجالات التعاون الثنائية بين الجانبين.
وأشار إلى أنه تم في السنوات الماضية توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي من شأنها تحقيق الأهداف والغايات المنشودة لكلا البلدين.

MENAFN18112023000130011022ID1107451323

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