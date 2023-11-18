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الكويت إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا وتهجيرا جماعيا في غزة

11/18/2023 11:30:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نالت الكويت تأييد دول المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالإجماع للمطالبة رسميا بتأمين وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والانسانية في قطاع غزة منتقدة التقاعس الدولي والازدواجية تجاه الكارثة. وذكرت المندوبية الدائمة للكويت لدى منظمات الأمم المتحدة في روما في بيان لـ«كونا» أن الدورة الاعتيادية الثانية للمجلس التنفيذي نجحت في ختام أعمالها بمقر البرنامج في روما وبعد أيام في اصدار بيان رسمي حول الأزمة الانسانية في قطاع غزة.
وأوضحت المندوبية أن استصدار بيان المجلس التنفيذي جاء عقب مشاورات ومفاوضات متصلة قادتها الكويت مع باقي دول المجلس حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والمساعي الحثيثة التي بذلتها الكويت بالتنسيق والتعاون مع المجموعة العربية لدى برنامج الأغذية العالمي. وأشارت الى أن المجلس التنفيذي كلف رئيسه في البيان الرسمي بأن يرفع الى المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين «وجهات النظر القوية لممثلي الدول الأعضاء بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وأن يضطلع البرنامج وبصورة فعالة بولايته المتمثلة في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وعلى الفور لجميع المدنيين في قطاع غزة».
وفي مستهل كلمة اطلعت عليها «كونا» تقدم ممثل الكويت لدى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي م. يوسف جحيل «بالتعازي لأهلنا في غزة وبالتحية للشعب الفلسطيني الصامد في وجه أبشع احتلال عرفه التاريخ»، مثنيا على جهود البرنامج الحثيثة وعمله لإيصال المساعدات الانسانية والغذائية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة.
وقال منتقدا مواقف بعض الدول من العدوان «ان العار على كل من صفق لقوات الاحتلال وهي تقتل الأطفال والنساء على الازدواجية التي لا مثيل لها بين التعامل مع الأزمات الأخرى بالتباكي على ضحايا الصراع وبين العدوان على غزة لأولئك الذين لاذوا بالصمت خوفا من هجوم جيش الاحتلال الاعلامي».
واستنكر ممثل الكويت الذين لا يرون «التطهير العرقي ولا القصف العشوائي للمدنيين ولا قتل الأطفال ولا التهجير الجماعي في غزة كأن ما نشهده كل يوم على مرمى ومسمع العالم هو من وحي الخيال».

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