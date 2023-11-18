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جابر المبارك محاولة التأثير على السلطة القضائية ترهيبا أو ترغيبا مساس بأهم مقومات كيان الدولة

11/18/2023 11:30:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك أن محاولة التأثير على السلطة القضائية ترهيبا أو ترغيبا تعد مساسا بأهم مقومات كيان الدولة والملقى على عاتقها تطبيق القانون (فالعدل أساس الملك).
وأضاف سمو الشيخ جابر المبارك في بيان أصدره أمس وصدره بالآية الكريمة (إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم) أنه لا ملك ولا استقرار إلا بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير (فأما الزبد فيذهب جفاءً).
وقال: «لقد تحملنا الكثير احتراما لمقام سمو الأمير، حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، والتزاما منا بتوجيهات القيادة السياسية العليا للدولة، وقمنا بالمحافظة على قسمنا بعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بأمن واستقرار وسيادة الوطن، وما جاء بكتب سيدي حضرة صاحب السمو القائد الأعلى لنا جميعا والمرسلة للسلطة القضائية والتي صدر بها حكم نهائي في قضية ما يسمى بـ«صندوق الجيش» وتحلينا بالحكمة بعدم إثارة واستخدام موضوع الدعوى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خشية التأثير على مجريات الحكم».
وتابع سمو الشيخ جابر المبارك: «ولقد ساءنا ما ورد وتناقلته وسائل الإعلام اليوم (أمس) من محاولة يائسة من تعرض سيارة تابعة للمستشار سلطان نوح بورسلي أمام منزله وربطها بالحكم الذي سيصدره المستشار باعتباره رئيسا للدائرة الجزائية الأولى (اليوم الأحد 19 الجاري) للتأثير على منطوق الحكم سلباً».
واستطرد: «وإن هذا الحادث بجميع تفاصيله بيد القضاء وتحت عهدة وزارة الداخلية التي هي محل ثقة الجميع، وإذ نترفع على الرد على تلك الأكاذيب والسلوك الشائن ونتمسك بأخلاقياتنا التي تربينا عليها متحلين بأعلى معاني العدل والحق والإنسانية حفاظا على الكويت».
وقال: «أما بشأن الدعوى ومنذ أن تم الطعن بالتمييز في الحكم الصادر من محكمة الوزراء والمخالفات القانونية الجسيمة التي تعتريها، فلقد وجهت هيئة الدفاع الخاصة بي بأن تقوم بالتصدي لها وفقا للقانون ومواد الدستور، وقد قام بالفعل فريق الدفاع برد الهيئة القضائية التي تنظر الدعوى لمخالفتها أحكام القانون وعدم صلاحيتها لنظر هذه الدعوى، وليقيني بأن محكمة التمييز هي محكمة قانون، والواجب عليها ان تلتزم به من تلقاء نفسها احتراما للمؤسسة القضائية التي نأمل ونتطلع إلى أن تطبق نصوص القانون».
وختم سمو الشيخ جابر المبارك بيانه بالقول: «وأخيرا إن السكوت عن الدفاع عن حقنا منذ اللحظة الأولى لا يعني عجزا أو ضعفا منا إنما احترام لقسمنا أمام الله ثم تقدير لمكانة سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين ولسيادة القانون، أما بعد اليوم فلن نقف عاجزين عن التصدي لأي محاولة للنيل من سمعتنا. حفظ الله الكويت وشعبها في ظل حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما».

MENAFN18112023000130011022ID1107451321

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