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السكنية توفير 24 مسكنا منخفض التكاليف في الصليبية وتيماء وصباح السالم

11/18/2023 11:30:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توفير 24 من المساكن الحكومية المؤجرة بيوت منخفضة التكاليف في كل من الصليبية وتيماء وشقق صباح السالم.
وقالت «السكنية» إنها ستستقبل الراغبين في الحصول على حق الانتفاع من هذه المساكن من الفئات المقيد لها طلبات منذ عام 2000 وما قبل، خلال الفترة من 2023/11/19 حتى 2023/11/23، لافتة الى أنها ستخصص عددا من المساكن المتوافرة ضمن هذا الإعلان للفئات المشار إليها بمسمى «الكويتية المعاقة» والمقيد لها طلب مسكن مؤجر، ووفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وحددت المؤسسة مواعيد استقبال المواطنين الراغبين في التخصيص خلال الفترة المسائية من الساعة 4 حتى 7 مساء في إدارة خدمة المواطن بالمبنى الرئيسي، ومن الساعة 8.30 صباحا حتى 12.30 مساء في المراكز الخارجية: برج التحرير والجهراء والقرين والأفنيوز.
وأوضحت أن المواطنين الراغبين في التخصيص، عليهم إحضار المستندات التالية لإتمام المعاملة: شهادة راتب للزوج الموظف العامل في القطاع الخاص، وشهادة راتب للموظفة العاملة في القطاع الخاص وشهادة الإعاقة.

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