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إقفال مناقصة 60 عمارة بمدينة صباح الأحمد السكنية 12 ديسمبر

11/18/2023 11:30:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنــــت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تعديل موعد تقديم عطـــاءات «الإقفـــــال» الخاصة بمناقصة انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالسكن العمودي
لـ 60 عمارة سكنية في الضاحية الاستثمارية بمدينة صباح الأحمد السـكـنـيــة لـيـكـــــون
موعد الاقفال 12 ديسمبر المقبل بدلا من 28 نوفمبر الجاري.
وقال المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان الشركات المتقدمة لهذه المناقصة عليها الحضور الى مقر المؤسسة في منطقة جنوب السرة لاستلام ملحق المناقصة رقم 1 وذلك اعتبارا من تاريخ 26 نوفمبر الجاري مصطحبين معهم ايصال شراء مستندات المناقصة.

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