إقفال مناقصة 60 عمارة بمدينة صباح الأحمد السكنية 12 ديسمبر

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنــــت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تعديل موعد تقديم عطـــاءات «الإقفـــــال» الخاصة بمناقصة انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالسكن العمودي
لـ 60 عمارة سكنية في الضاحية الاستثمارية بمدينة صباح الأحمد السـكـنـيــة لـيـكـــــون
موعد الاقفال 12 ديسمبر المقبل بدلا من 28 نوفمبر الجاري.
وقال المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان الشركات المتقدمة لهذه المناقصة عليها الحضور الى مقر المؤسسة في منطقة جنوب السرة لاستلام ملحق المناقصة رقم 1 وذلك اعتبارا من تاريخ 26 نوفمبر الجاري مصطحبين معهم ايصال شراء مستندات المناقصة.
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