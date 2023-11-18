-->

Sunday, 19 November 2023 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 مصورين كويتيين يفوزون بجائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي

11/18/2023 11:30:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز ثلاثة مصورين كويتيين بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في نسختها الـ 12 التي تعد أحد أهم المحافل الدولية في عالم التصوير وسط تنافس المئات من المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم بأكثر من 80 ألف صورة في 25 جائزة مقسمة على سبعة محاور.
ونال المصور الكويتي بدر حسين المركز الثاني في جائزة «المحور العام ـ الملون»، في حين حجز المصور الكويتي د.محمد الكندري المركز الرابع بالجائزة التي حملت عنوان «التنوع»، تلاه في المركز الخامس في المحور نفسه الكويتي محمد القطان.
وقال الكندري، وهو مصور فوتوغرافي متخصص في تصوير الحياة البرية لـ «كونا» بمناسبة حصوله على المركز الرابع بجائزة «التنوع»، ان الحضور الكويتي المميز في هذا المحفل العالمي يعد إنجازا كبيرا لنا ونفتخر به لرفع اسم بلادنا عاليا في هذا المحفل ونسعى للتطوير بشكل مستمر.
وأعرب الكندري عن سعادته بمناسبة الفوز الكويتي الثلاثي في هذه الدورة التي شارك فيها العديد من البلدان العربية والعالمية ويعكس قدراتنا على المنافسة والتفوق في ساحة التصوير العالمية، مشيدا بدور اللجنة التحكيمية والمنظمين على هذا «الاعتراف والإنجاز».
ويعتبر متخصصا في تصوير الحياة البرية وقد حصل على العديد من جوائز التصوير الفوتوغرافي في دول عدة أبرزها في فئة الطبيعة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي ـ ناشيونال جيوغرافيك عام 2015 وجائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 2016 بالإضافة إلى مشاركته كعضو لجنة تحكيم في العديد من مسابقات التصوير الفوتوغرافي المحلية والدولية.
يذكر أن جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي تأسست في عام 2011 ومقرها دبي وتهدف إلى تعزيز الاهتمام العالمي والارتقاء بمستويات الأداء والإبداع في مجال التصوير وإنشاء قاعدة عالمية والتشجيع على المشاركة على نطاق أكبر في المسابقات والأنشطة الدولية ذات الصلة.

MENAFN18112023000130011022ID1107451318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث