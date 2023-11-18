الهذال يحتفل بزفاف أبنائه غدا الاثنين

الهذال يحتفل بزفاف أبنائه غدا الاثنين
التاريخ
11/18/2023 11:30:16 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يحتفل أ.د.عويد المشعان الهذال ونجله عضو المجلس البلدي عبدالله عويد مساء غد الاثنين بزفاف نجليهما محمد وطلال عبدالله عويد، وذلك في قاعة المستشار خلف مرور الجهراء..
ألف مبروك.
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