مصادر لـ الأنباء خطة محكمة من التجارة لتثبيت الأسعار



القطاع يعقد اجتماعات خلال أيام للانتهاء من الخطة الهادفة إلى منع حدوث أي زيادات مصطنعة وسرعة تنفيذها

مقارنة أسعار السلع في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمطاعم بـ«المثبتة» لكشف أي ارتفاعات محتملة

فرق المفتشين بالوزارة تكثف جولاتها التفتيشية على الأسواق المحلية لرصد الأسعار وتطبيق القانون تجاه المخالفين إدارة «الجهاز الفني» ترفع خطة لوكيل الوزارة الأسبوع الجاري تتضمن التنسيق مع جهات معنية للسيطرة على الأسعار



عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة يعقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري لإعداد خطة محكمة لتثبيت الأسعار وعدم ارتفاعها في الأسواق المحلية. وأضافت المصادر أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يسعى حاليا لإعداد هذه الخطة وتنفيذها بالسرعة اللازمة تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة والصناعة محمد العيبان الذي اجتمع مع قطاع الرقابة نهاية الأسبوع الماضي وحث القطاع على تكثيف رصد الأسعار وتطبيق القانون تجاه المخالفين لعدم استغلال ما أعلنته الحكومة عن الزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين وكخطوة استباقية من «التجارة» للسيطرة والرقابة على أية زيادات مصطنعة في أسعار السلع، واستمع الوزير لفرق التفتيش بالوزارة والأخذ بملاحظاتهم لتمكينهم من أداء مهامهم. ونوهت المصادر إلى أن إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في قطاع الرقابة من المقرر ان ترفع خطة عمل لوكيل الوزارة زياد الناجم خلال الأسبوع الجاري تتضمن التنسيق بين وزارتي «التجارة» و«الشؤون» واتحاد الجمعيات التعاونية لإحكام السيطرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها، وتتضمن الخطة الاستفادة من قوائم أسعار السلع المثبتة لدى سستم الوزارة لـ67 جمعية تعاونية و8 أسواق مركزية كبرى بالإضافة الى قوائم الاسعار التي تخص المطاعم والكافيهات والمقاهي الكبرى وذلك لمقارنتها مع الأسعار الحالية للكشف عن اي ارتفاعات جديدة محتملة لتطبيق القانون تجاه المخالفين. ولفتت المصادر إلى أن وزير التجارة يهتم بمثل هذه الملفات خاصة التي تتعلق بالرقابة على أسعار السلع الغذائية لأهميتها للمواطنين بشكل مباشر. ونوهت المصادر الى أن قرار تجميد أسعار السلع اتخذ حماية للمستهلكين، مشيرة الى عدم جواز رفع الأسعار من دون موافقة الوزارة بناء على القانون رقم 10 لسنة 1979 الذي يعطي وزير التجارة صلاحيات لذلك وأن أي زيادة في الأسعار ستفسر بأنها زيادة مصطنعة للأسعار وان الوزارة ستحيل من يخالف ذلك إلى النيابة التجارية.