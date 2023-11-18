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النائب الأول يأمر بقبول الاحتياط المتقدمين لدورات ضباط الصف في قوة الإطفاء العام وعددهم 100

11/18/2023 11:30:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بقبول الاحتياط المتقدمين لدورات ضباط الصف في قوة الإطفاء العام وعددهم 100 ليصبح العدد الإجمالي 661.
جاء ذلك بعد أن أجرت قوة الإطفاء العام صباح أمس قرعة علنية لاختيار وقبول المتقدمين لدورات قوة الإطفاء بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام ونائب رئيس جمعية الشفافية الكويتية د.فهد الرقيب.
ونقل الفريق المكراد تحيات ومباركة النائب الأول للمقبولين في دورات قوة الإطفاء العام، مؤكدا أن القوة تحرص على ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين من أبناء الوطن المستوفين شروط القبول ومتطلبات الالتحاق بدورات القوة.
وأسفرت القرعة عن قبول 561 طالبا و100 احتياط من 1980 متقدما مستوفين شروط القبول ليكون العدد الإجمالي 661 طالبا، موزعين على 7 دورات كالتالي:
1 - رقيب مشغل آلية (125) و(25) احتياط.
2 - رقيب مشغل آلية مهام خاصة (75) و(25) احتياط.
3 - رقيب مكافحة (100) و(25) احتياط.
4 - وكيل عريف مكافحة (100) و(25) احتياط.
كما أنه تم اعتماد القبول الفوري للتخصصات التالية، وذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب لكل دورة:
1 - رقيب مفتش وقاية (94).
2 - رقيب علاقات عامة وإعلام وتصوير (24).
3 - رقيب أمن وسلامة (43).
وأشارت إدارة التدريب إلى أنه لا يعد اجتياز المتقدم لاختبار القرعة قبولا نهائيا إلا بعد اجتيازه الفحص الطبي.
حضر القرعة نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر ونائب رئيس القوة لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالتكليف العميد محمد علي شمساه.
وتقدمت قوة الإطفاء العام بالشكر الجزيل الى وزارة الداخلية والطوارئ الطبية ونادي كاظمة الرياضي لتسهيل عملية القرعة.

MENAFN18112023000130011022ID1107451315

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