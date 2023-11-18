وربيرغ لـ الأنباء أميركا تعارض تهجير سكان غزة





الكويت حليف مهم لأميركا ونقدّر دورها الفعال ونعتبرها شريكاً ثميناً في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة

الولايات المتحدة تؤيد بقوة حلّ الدولتين كونه الوحيد القابل للتطبيق والمحقق لسلام الإسرائيليين والفلسطينيين

بلادنا لا تمارس ضغوطاً على شركائها وحلفائها لتبني مواقف معينة ونحترم الحوار المفتوح وتبادل الأفكار

نعي وجود اختلافات في وجهات النظر بيننا وبين حلفائنا لكن نسعى جميعاً لتحقيق السلام والانسجام في المنطقة كهدف مشترك

تحقيق حل الدولتين يتطلب تعاوناً وتفاهماً من جميع الأطراف ويجب أن يأتي من خلال المفاوضات والحوار وليس العنف أو الإكراه

الولايات المتحدة تعارض بشدة أي مقترحات تؤدي إلى تهجير سكان غزة أو تغيير الوضع الجغرافي أو الديموغرافي في المنطقة

نؤمن بحق أهالي غزة في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم وأن أي حلول يجب أن تحترم حقوقهم وتحافظ على كرامتهم نعتبر إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وقمنا بتصنيف عدد من الميليشيات المسلحة المتحالفة معها كمنظمات إرهابية يوم 17 نوفمبر

أجرى الحوار: أسامة دياب



أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ساميويل وربيرغ أن الكويت حليف مهم لبلاده، وعلاقاتهما الثنائية تتطور بشكل ملحوظ، لافتا إلى تقدير بلاده للدور البناء والفعال الذي تلعبه الكويت، وتعتبرها شريكا ثمينا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد وربيرغ - في لقاء خاص لـ «الأنباء» - على أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا على شركائها وحلفائها لتبني مواقف معينة لكنها تحترم الحوار المفتوح والتبادل البناء للأفكار، مشيرا إلى أن بلاده تعي وجود اختلافات في وجهات النظر بينها وبين حلفائها، لكن يسعون جميعا لتحقيق السلام والانسجام في المنطقة كهدف مشترك. وأوضح أن حل الدولتين هو الحل الدائم والعادل للصراع في المنطقة بحيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمان، مبينا أن تحقيق هذا الحل يتطلب تعاونا وتفاهما من جميع الأطراف ويجب أن يأتي من خلال المفاوضات والحوار وليس بالعنف

أو الإكراه. وكشف عن معارضة بلاده بشدة لأي مقترحات تؤدي إلى تهجير سكان غزة أو تغيير الوضع الجغرافي أو الديموغرافي في المنطقة، مضيفا: نؤمن بحق أهالي غزة في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم، وأن أي حلول يجب أن تحترم حقوقهم وتحافظ على كرامتهم، فإلى التفاصيل:

حدثنا عن مشاركة الولايات المتحدة في حوار المنامة هذا العام في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة، وما أبرز الموضوعات على أجندة المباحثات؟

٭ تسعد الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة الفاعلة في حوار المنامة هذا العام، والذي يعقد في ظل ظروف إقليمية تحمل تحديات جمة. ونثمن بشكل كبير استمرار دعم مملكة البحرين لهذه المبادرة الحوارية المهمة، مما يعكس التزامها الراسخ بنشر قيم الحوار والتعايش السلمي.

ومشاركتنا هذا العام تأتي كتأكيد على التزامنا العميق تجاه أمن واستقرار المنطقة، وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع البحرين. وتعتبر هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في إطار الاتفاق الشامل للأمن والتكامل والازدهار بين البلدين، والذي يسهم في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار ورفاه المنطقة.

وشاركت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في الحوار وناقشت مع الشركاء الإقليميين أبرز القضايا الأمنية الراهنة التي تواجه المنطقة، مؤكدة من خلال ذلك على أهمية التعاون المشترك والعمل الجماعي لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في مستقبل أكثر أمانا وازدهارا.

تحقيق السلام

هل تمارس الولايات المتحدة أي ضغوط على الشركاء الذين لديهم مواقف مختلفة عنها تجاه ما يحدث في غزة؟

٭ الولايات المتحدة الأميركية تتخذ موقفا واضحا وثابتا فيما يتعلق بعمليات حماس، والتي تشكل خطرا كبيرا على استقرار المنطقة بأكملها. ويعد العنف الذي مارسته حماس في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن إيذاء النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مثالا صارخا على الأعمال الإرهابية التي تسبب الأذى للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.

ونحن في الولايات المتحدة لا نمارس ضغوطا على شركائنا وحلفائنا لتبني مواقف معينة، خلافا لبعض الأنظمة الديكتاتورية أو المجموعات الإرهابية في المنطقة. ونحترم الحوار المفتوح والتبادل البناء للأفكار. ومع ذلك، نعتقد أن الإرهاب الذي تمارسه حماس يضر بالمنطقة بأسرها، ومن الغريب ألا يدين أحد الأعمال الإرهابية الشنيعة التي تقوم بها هذه المجموعة.

نعي أنه قد تكون هناك اختلافات في وجهات النظر بيننا وبين حلفائنا، ولكن في نهاية المطاف، نسعى جميعا لتحقيق هدف مشترك وهو السلام والانسجام في هذه المنطقة. وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها لتحقيق هذا الهدف، مع الحفاظ على الاحترام المتبادل والتعاون البناء.

ألا تعتقد أن موقف الولايات المتحدة الأميركية مما يحدث في قطاع غزة يحتاج إلى إعادة نظر وتدخل سريع لحل هذه القضية والصراع طويل الأمد؟

٭ الولايات المتحدة تدرك بعمق التحديات والتعقيدات المرتبطة بالوضع في قطاع غزة، ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر في أرواح المدنيين والدمار الذي يحدث هناك. ونحن نعتبر أن الحل الدائم والعادل للصراع في المنطقة يكمن في تحقيق حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمان.

وفي هذا السياق، نواصل العمل مع شركائنا الدوليين والإقليميين لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. ونؤمن بأن تحقيق حل الدولتين يتطلب تعاونا وتفاهما من جميع الأطراف، ويجب أن يأتي ذلك من خلال المفاوضات والحوار، وليس عن طريق العنف أو الإكراه. والولايات المتحدة ملتزمة بدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني. في الوقت نفسه، ندرك أهمية توفير الدعم الإنساني وتسهيل وصوله إلى المدنيين في غزة.

ونؤكد على ضرورة البحث عن حلول عادلة ودائمة تحقق الأمن والازدهار لجميع الأطراف، ونبقى ملتزمين بالعمل نحو تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

دور الكويت

كيف ترى الدور الذي تلعبه الكويت في حل النزاعات وإحلال السلام؟ وإلى أي مدى يمكن الاستفادة من هذا الدور في حل القضية الفلسطينية؟

٭ نحن نقدر بشكل عميق جهود جميع شركائنا الإقليميين في البحث عن حلول قابلة للتطبيق ومستدامة لإنهاء النزاعات في المنطقة. لا شك في أن الكويت تعد حليفا مهما للولايات المتحدة، وقد شهدت علاقاتنا معها تطورا ملحوظا على مر السنين. نحن نقدر دور الكويت البناء والفعال في المنطقة، ونعتبرها شريكا ثمينا في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار.

هل مازلتم فعلا تؤيدون حل الدولتين؟ وما موقفكم من التصريحات الإسرائيلية عن سيناء كوطن بديل للفلسطينيين في قطاع غزة؟

٭ الولايات المتحدة تؤيد بقوة حل الدولتين كونه الحل الوحيد القابل للتطبيق والذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار والازدهار لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. ونعتقد أن هذا الحل يوفر الأمان والاستقرار وفرص النمو المتكافئة لكلا الجانبين، مما يسهم في تحقيق تطلعاتهما ويعزز فرص السلام في المنطقة.

والولايات المتحدة تعارض بشدة أي مقترحات تؤدي إلى تهجير سكان غزة أو تغيير الوضع الجغرافي أو الديموغرافي في المنطقة. ونؤمن بأن أهالي غزة لهم الحق في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم، وأن أي حلول يجب أن تحترم حقوقهم وتحافظ على كرامتهم. كما ان الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن وجود دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. وهذا الالتزام يعكس إيماننا الراسخ بأن هذا هو الطريق الأمثل لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعبين وللمنطقة بأسرها.

ملف إيران

المنطقة تحتوي على العديد من المناطق الملتهبة، هل ترى الولايات المتحدة أن إيران مازالت تلعب دورا مزعزعا للأمن فيها؟

٭ ترى الولايات المتحدة أن إيران لاتزال تلعب دورا مزعزعا للأمن في المنطقة. وفي الواقع، قمنا بتصنيف عدد من الميليشيات المسلحة المتحالفة مع إيران كمنظمات إرهابية يوم 17 نوفمبر. وهذا الإجراء يأتي كرد فعل على دعم الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس لهذه الميليشيات من خلال التدريب والتمويل وتوفير أسلحة متطورة بما في ذلك أنظمة الطائرات بدون طيار المتقدمة والقاتلة.

هذه الميليشيات المدعومة من إيران، خططت لهجمات ودعمتها ضد أفراد أميركيين. بالتالي نحن نعتبر إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. والولايات المتحدة ملتزمة بالاستخدام الكامل لجميع الأدوات المتاحة لمواجهة دعم إيران للإرهاب وتقويض وتعطيل قدرة المجموعات المدعومة من إيران على تنفيذ هجمات إرهابية.