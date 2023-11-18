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إعادة تطوير نظام إدارة القروض والمنح في الصندوق الكويتي للتنمية

11/18/2023 11:30:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
يتجه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نحو تحسين وإعادة تطوير نظام إدارة القروض والمنح.
وفي هذا الصدد، سيطرح الصندوق اليوم (الأحد) ممارسة متخصصة في شأن تحسين وإعادة تطوير نظام إدارة القروض والمنح، وذلك على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن 2023/2024 المتخصصة في هذا المجال، وحدد الصندوق آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاثنين 4 ديسمبر المقبل، على أن تبقى العطاءات قائمة لا يمكن سحبها لمدة 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الصندوق الكويتي للتنمية تتركز على المساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي.

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