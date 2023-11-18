إعادة تطوير نظام إدارة القروض والمنح في الصندوق الكويتي للتنمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) علي إبراهيم
يتجه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نحو تحسين وإعادة تطوير نظام إدارة القروض والمنح.
وفي هذا الصدد، سيطرح الصندوق اليوم (الأحد) ممارسة متخصصة في شأن تحسين وإعادة تطوير نظام إدارة القروض والمنح، وذلك على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن 2023/2024 المتخصصة في هذا المجال، وحدد الصندوق آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاثنين 4 ديسمبر المقبل، على أن تبقى العطاءات قائمة لا يمكن سحبها لمدة 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الصندوق الكويتي للتنمية تتركز على المساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي.
MENAFN18112023000130011022ID1107451312
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.