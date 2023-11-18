خمس لجان برلمانية تجتمع اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) رشيد الفعم
تجتمع خمس لجان برلمانية اليوم لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول اعمالها، إذ تناقش اللجنة المالية والاقتصادية بعض الاقتراحات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وفق قانون 61 لعام 1976 المتعلق بزيادة الرواتب، وذلك بحضور مؤسسة التأمينات والجمعية الاقتصادية. وتلتئم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة اقتراح بقوانين لتحديد الدوائر الانتخابية ومناقشة ما يستجد من اعمال. وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية للسنة المالية 2022 - 2023، وأهم ملاحظات ديوان المحاسبة والمخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية. وتستكمل لجنة المرافق العامة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي والقوانين والأولويات فيها. وتناقش لجنة الشؤون الخارجية عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
MENAFN18112023000130011022ID1107451311
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.