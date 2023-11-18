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خمس لجان برلمانية تجتمع اليوم

11/18/2023 11:30:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رشيد الفعم
تجتمع خمس لجان برلمانية اليوم لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول اعمالها، إذ تناقش اللجنة المالية والاقتصادية بعض الاقتراحات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وفق قانون 61 لعام 1976 المتعلق بزيادة الرواتب، وذلك بحضور مؤسسة التأمينات والجمعية الاقتصادية. وتلتئم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة اقتراح بقوانين لتحديد الدوائر الانتخابية ومناقشة ما يستجد من اعمال. وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية للسنة المالية 2022 - 2023، وأهم ملاحظات ديوان المحاسبة والمخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية. وتستكمل لجنة المرافق العامة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي والقوانين والأولويات فيها. وتناقش لجنة الشؤون الخارجية عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

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