-->

Sunday, 19 November 2023 08:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرف على تفاصيل مد قطار خفيف من الرحاب للعاصمة الإدارية

11/18/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل وزارة النقل على إنشاء مشروع قطار كهربائي خفيف LRT من الرحاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل)، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنفيذ المشروع.



تفاصيل المشروع:


  • يمتد المشروع من مركز النقل بمحطة الرحاب التبادلية بالمرحلة الثانية للخط الرابع للمترو للعاصمة الإدارية بمنطقة R3 بجوار محطة المونوريل.

  • طول الخط 40 كم وعدد المحطات 8 محطات .

  • يضم المشروع محطة تغذية رئيسية وعدد من محطات التغذية الفرعية والورشة وتوريد القطارات.

  • تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أفيك الصينية لتنفيذ المشروع


  • يتم حاليا دراسة تنفيذ هذا المشروع بعد توقيع مذكرة التفاهم

  • المشروع يخدم الرحاب ودار مصر والقرنفل ومدينتى والشروق وبدر وهليوبوليس الجديدة والتوسعات العمرانية


  • تقدم الشركة الصينية عرض فنى ومالى خلال 12 شهر لتنفيذ الأعمال.

  • المشروع يربط مع الخط الرابع للمترو والمونوريل

















    MENAFN18112023000132011024ID1107451299


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث