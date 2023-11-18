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التعاون الخليجي: قصف مدرسة الفاخورة يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية

11/18/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للقصف الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، موضحًا أن هذا العمل العدواني؛ يمثل خرقًا واضحًا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية؛ ويتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والإنسانية.

وجدّد البديوي - في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية السبت - رفضه التام لأي استهداف ممنهج ضد أرواح المدنيين الأبرياء، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار، مع ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، داعيًا إلى تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد على التزام دول مجلس التعاون بموقفها الثابت، بدعم جميع الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوريّ لوضع حد لهذه الأعمال العدوانية ولتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، الذي يهدد الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.







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