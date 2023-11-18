المجلس الوطني الفلسطيني يدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومُخيم بلاطة

MENAFN - Youm7) دان المجلس الوطني الفلسطيني، مساء السبت، المجازر البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدارس الفاخورة وتل الزعتر وأبو حسين؛ والتي أسفرت عن وقوع مئات الشهداء والجرحى في قطاع غزة، وكذلك القصف الجوي لمقر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مخيم بلاطة شرق نابلس بشمال الضفة الغربية، والذي أسفر عن سقوط 5 شهداء من كوادر الحركة.

واستنكر المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - هذا الهجوم الوحشي على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال إن "مجازر الاحتلال وإراقة دماء الشعب الفلسطيني لن تزيده إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة نضاله بكل الوسائل المتاحة ميدانيًا ودبلوماسيًا حتى التحرير الكامل وإعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".



ودعا المجلس الوطني، أبناء الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي المحتلة للتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدا ضرورة التكاتف والوحدة الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على أن الواجب على "الكل الفلسطيني" أن يجتمع تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أينما وجد.



