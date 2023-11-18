المجلس الوطني الفلسطيني يدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومُخيم بلاطة

(MENAFN
- Youm7) دان المجلس الوطني الفلسطيني، مساء السبت، المجازر البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدارس الفاخورة وتل الزعتر وأبو حسين؛ والتي أسفرت عن وقوع مئات الشهداء والجرحى في قطاع غزة، وكذلك القصف الجوي لمقر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مخيم بلاطة شرق نابلس بشمال الضفة الغربية، والذي أسفر عن سقوط 5 شهداء من كوادر الحركة.
واستنكر المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - هذا الهجوم الوحشي على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال إن "مجازر الاحتلال وإراقة دماء الشعب الفلسطيني لن تزيده إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة نضاله بكل الوسائل المتاحة ميدانيًا ودبلوماسيًا حتى التحرير الكامل وإعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
ودعا المجلس الوطني، أبناء الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي المحتلة للتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدا ضرورة التكاتف والوحدة الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مشددا على أن الواجب على "الكل الفلسطيني" أن يجتمع تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أينما وجد.
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