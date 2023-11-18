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البحرين تستنكر القصف الإسرائيلي مدرستى الفاخورة وتل الزعتر في غزة

11/18/2023 11:24:58 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن ادانة واستنكار المملكة الشديدين للقصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومدرسة تل الزعتر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة؛ ما تسبب في مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء، باعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية كافة.

وجددت وزارة الخارجية - وفقًا لوكالة أنباء البحرين - دعوتها للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، ورفض استهداف المدارس والمستشفيات والأعيان المدنية، وضرورة التطبيق الفوري والملزم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بشأن إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة؛ ولضمان وصول السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، واتخاذ ما يلزم لإنهاء الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية.









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