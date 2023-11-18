-->

Sunday, 19 November 2023 08:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة العالمية تقود مهمة شديدة الخطورة لمستشفى الشفاء بغزة: يجب وقف إطلاق النار فورا

11/18/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Youm7) قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، أنه قد وصل فريق مشترك لتقييم الشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة، بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة لتقييم الوضع على الأرض وإجراء تحليل سريع للوضع، وتقييم الأولويات الطبية وتحديد الخيارات اللوجستية لمزيد من المهام.



وتابعت فى بيانها أن الفريق ضم خبراء في الصحة العامة، ومسؤولين لوجستيين، وموظفين أمنيين من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وإدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن، ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام/ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والأونروا، ومنظمة الصحة العالمية.



وأضافت كانت هذه العملية شديدة الخطورة في منطقة نزاع نشطة، مع استمرار القتال العنيف على مقربة من المستشفى.



وفي وقت سابق، أصدرت
اسرائيل أوامر إخلاء لما تبقى من 2500 نازح داخليًا كانوا يبحثون عن ملجأ في أراضي المستشفى. وكانوا، إلى جانب عدد من المرضى المتنقلين وموظفي المستشفى، قد أخلوا المنشأة بالفعل بحلول وقت وصول الفريق.

وتابعت، بسبب الحدود الزمنية المرتبطة بالوضع الأمني، لم يتمكن الفريق من قضاء سوى ساعة واحدة داخل المستشفى، الذي وصفوه بـ”منطقة الموت”، والوضع بـ”اليائس”، وكانت آثار القصف وإطلاق النار واضحة وشاهد الفريق مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى وقيل له إن أكثر من 80 شخصًا دفنوا هناك، وأنه قد أدى نقص المياه النظيفة والوقود والأدوية والغذاء وغيرها من المساعدات الأساسية على مدى الأسابيع الستة الماضية إلى توقف مستشفى الشفاء - الذي كان في السابق مستشفى الإحالة الأكبر والأكثر تقدمًا والأفضل تجهيزًا في غزة - عن العمل بشكل أساسي كمرفق طبي. ولاحظ الفريق أنه بسبب الوضع الأمني، كان من المستحيل على الموظفين القيام بإدارة النفايات بشكل فعال في المستشفى. امتلأت الممرات وأراضي المستشفى بالنفايات الطبية والصلبة، مما زاد من خطر العدوى. وكان المرضى والعاملون الصحيون الذين تحدثوا معهم يشعرون بالخوف على سلامتهم وصحتهم، وطلبوا الإخلاء. ولم يعد مستشفى الشفاء قادراً على استقبال المرضى، حيث يتم الآن تحويل الجرحى والمرضى إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعاني من ضغوط شديدة ويكاد لا يعمل.



وأضافت لا يزال هناك 25 عاملاً صحيًا و291 مريضًا في الشفاء، وقد حدثت حالات وفاة عديدة للمرضى خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بسبب إغلاق الخدمات الطبية. ومن بين المرضى 32 طفلاً في حالة حرجة للغاية، وشخصين في العناية المركزة بدون تهوية، و22 مريضًا يخضعون لغسيل الكلى والذين تعرض وصولهم إلى العلاج المنقذ للحياة للخطر الشديد. الغالبية العظمى من المرضى هم ضحايا صدمات الحرب، بما في ذلك العديد منهم الذين يعانون من كسور معقدة وبتر أطراف، وإصابات في الرأس، وحروق، وصدمات في الصدر والبطن، و29 مريضًا يعانون من إصابات خطيرة في العمود الفقري ولا يستطيعون الحركة دون مساعدة طبية، ويعاني العديد من مرضى الصدمات من جروح شديدة بسبب نقص تدابير مكافحة العدوى في المستشفى وعدم توفر المضادات الحيوية.



وبالنظر إلى الوضع الحالي للمستشفى، الذي لم يعد يعمل أو يستقبل مرضى جدد، طُلب من الفريق إجلاء العاملين الصحيين والمرضى إلى مرافق أخرى، وتقوم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بوضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وأسرهم. وعلى مدار الـ 24 إلى 72 ساعة القادمة، وفي انتظار ضمانات المرور الآمن من قبل أطراف النزاع، يتم ترتيب بعثات إضافية لنقل المرضى بشكل عاجل من الشفاء إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي في جنوب غزة. ومع ذلك، فإن هذه المستشفيات تعمل بالفعل بما يفوق طاقتها، وستؤدي الإحالات الجديدة من مستشفى الشفاء إلى زيادة الضغط على الطواقم الصحية والموارد الصحية المثقلة بالأعباء.



وتشعر منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ بشأن سلامة واحتياجات المرضى والعاملين الصحيين والنازحين داخلياً الذين يقيمون في المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل جزئياً في الشمال، والتي تواجه خطر الإغلاق بسبب نقص الوقود والمياه والإمدادات الطبية والغذاء، والأعمال العدائية الشديدة، ويجب بذل جهود فورية لاستعادة وظائف مستشفى الشفاء وجميع المستشفيات الأخرى لتقديم الخدمات الصحية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.



وتكرر منظمة الصحة العالمية نداءها لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في غزة، إننا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتدفق المستمر للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، ووقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وغيرها من البنية التحتية الحيوية. إن المعاناة الشديدة لشعب غزة تتطلب منا أن نستجيب بشكل فوري وملموس بإنسانية وتعاطف.
















MENAFN18112023000132011024ID1107451293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث