-->

Sunday, 19 November 2023 08:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المستندات المطلوبة لتقديم طلب شكوى بالمراكز التكنولوجية فى الجيزة

11/18/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Youm7) تشهد محافظة الجيزة طفرة في تقديم الخدمات التكنولوجية من خلال 20 مركزًا تكنولوجيًا منتشرًا في نطاق الأحياء والمراكز والمدن، لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية.



تتواجد المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة، في كل من أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق) ومراكز ومدن (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.



وفي هذا الإطار، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة للحصول على عدد من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين، ومنها (طلب معاينة – سداد غرامة مخالفة – طلب إفادة اتحاد شاغلين – استخراج رخصة إشغال - التصالح عن محضر - طلب شكوى – استخراج صورة طبق الأصل من قرار الهدم).



1-المستندات المطلوبة لطلب معاينة

-صورة من عقد الملكية "الأصل للاطلاع".

-إثبات شخصية "أصل – صورة".

-صورة من رخصة المباني أو كشف مشتملات.

-صورة فوتوغرافية للعقار من الجهات الأربعة).



2-المستندات المطلوبة لطلب سداد غرامة مخالفة

-إثبات شخصية.

-صورة من محضر المخالفة.



3-المستندات المطلوبة لطلب إفادة اتحاد شاغلين

-إثبات شخصية (أصل – صورة).

-شهادة قيد اتحاد الشاغلين.



4-المستندات المطلوبة لطلب رخصة إشغال

-صورة العقد.

-صورة وأصل البطاقة.

-آخر إيصال كهرباء.



5-طلب تصالح عن محضر

-إثبات شخصية (أصل – صورة).

-إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.



6-المستندات المطلوبة لطلب شكوى

-إثبات شخصية (أصل – صورة).

-مستندات مؤيدة للشكوى.



7-المستندات المطلوبة لطلب صورة طبق الأصل من قرار الهدم

-إثبات ملكية صورة عقد الملكية مسجل أو كشف مشتملات.

-إيصال مياه.

-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص والأصل للاطلاع.

-صورة إعلام وراثة والأصل للاطلاع.

-آخر إيصال كهرباء.

-عقد إيجار موثق قبل انتهاء مدة الترخيص.

-صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.



جديرٌ بالذكر، أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب وبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية، لتمكينهم من أداء الخدمات المستحدثة وفق معايير الجودة المعتمدة وتيسيرًا على متلقى الخدمة، حيث تركز الدورات التدريبية على عدة مجالات منها القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل مع الجمهور وإدارة النزاعات وتحسين الخدمة وتطوير وسائل تقديمها، مما يحقق رضا المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية.
















MENAFN18112023000132011024ID1107451292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث