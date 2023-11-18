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هام للمزارعين.. تعرف على حالات نقص الكبريت فى التربة

11/18/2023 11:24:55 PM
(MENAFN- Youm7) الكبريت هو المكون الأساسي للحياة على الأرض، حيث يوجد في جميع المحاصيل، ويلعب دورا هاما في التمثيل الغذائي في النبات، ويعتبر ضروريا لتشكيل البروتينات النباتية، والأحماض الأمينية، وبعض الفيتامينات والإنزيمات.



تحتوي معظم الأسمدة المركبة المحتوية على الكبريت على النيتروجين، مما يبرز الارتباط الوثيق بين هذين العنصرين. والكبريت هو جزء من إنزيم مطلوب للحصول على امتصاص النيتروجين وعدم وجوده يمكن أن يعوق بشدة عملية التمثيل الغذائي للنيتروجين.



وفى التقرير التالى نتعرف على حالات نقص الكبريت في التربة وفقًا للدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح:



1- في التربة الرملية الخفيفة مع انخفاض نسبة المادة العضوية للتربة "محتوى منخفض من الكبريت".



2-
ارتفاع معدل هطول الأمطار خلال فصل الشتاء "غسل الكبريت".



3- درجة حرارة منخفضة "معدل تمعدن منخفض".



4- من الصعب تمييز نقص الكبريت عن نقص النيتروجين وتشمل الأعراض إصفرار الأوراق الصغيرة ، كنتيجة للإنتاج المنخفض للكلوروفيل ويكون النمو بشكل عام أقل وفي أغلب الأحيان تظهر أعراض نقص الكبريت متأخرة .



5- غالبا ما يكون النقص الخفي بدون ظهور الأعراض هو أكثر بكثير من ظهور أعراض النقص الحاد لذا استوجب تضمين برامج التسميد مركبات تحتوي على نسبة من الكبريت تبعا لنوعية المحصول والتحليل المسبق .



6- المحاصيل تفضل وجود الكبريت في صورة الكبريتات "سلفات " يمكن لجذور النبات امتصاص الكبريت فقط كأيونات الكبريتات "SO42" لذلك يجب أولاً تعدين كل الكبريت في التربة قبل أن يصبح متاحًا للنباتات "يتم وضعه مع التجهيز".



7- تحتاج المحاصيل التي تحتوي على فترة خضرية قصيرة "البطاطس والبصل والثوم بالتحديد" إلى كميات كبيرة من الكبريت في وقت قصير بينما النباتات التي لديها دورة نباتية أطول "القمح والبنجر وباقي المحاصيل" لديها وقت أطول لاستعادة الكبريت من التربة وبالتالي فهي أقل اعتماداً على المصادر الخارجية.



8- الكبريت يعمل على خفض درجة قلوية التربة وخصوصا تلك التي تعاني من زيادة نسبة الجير بها ‏"كربونات الكالسيوم أو الصوديوم" ولذلك يعتبر من معالجات ومحسنات التربة وذلك عند إضافته مع التسميد الأساسي قبل الحرث أو حتى إضافته على سطح التربة وفي وجود النباتات .
















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