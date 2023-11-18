المديريات تستقبل طلبات راغبى العمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الدبلومات 2024

(MENAFN
- Youm7) تبدأ اليوم الأحد، المديريات والإدارات التعليمية استقبال طلبات الراغبين فى التقدم للعمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة استعداداً لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 والتى من المقرر أن تبدأ فى مايو 2024 وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن استقبال الطلبات مستمر حتى 23 نوفمبر الحالى.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم البدء فى إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية من الأحد 26 نوفمبر حتى الخميس 30 نوفمبر الجارى، يتم إرسال نتيجة المقابلات ومستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في موعد غايته الثلاثاء الموافق 5 /12 /2023 حتى يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لهم بعد ذلك بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (قطاع الكتب - الطالبية - فيصل) فور استلام الاستمارات من المديريات ومراجعتها طبقا للشروط الواردة.
وشددت على ضرورة التنبيه على كل المتقدمين بأنه لن يتم استلام أي مستندات خاصة بالمرشحين إلا من مندوب المديرية القائم بالتسليم بتفويض رسمي معتمد من مدير المديرية، ولن يتم الالتفات إلى أية مستندات تخص المرشحين ترد عن طريق البريد أو تسلم باليد أو ترد بعد واعيد المذكورة للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، حيث تعتبر هذه الحالة غير مطابقة للشروط الواردة مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى للمرشحين يتعلق بمهام وأليات وفنيات الوظيفة المرشح لها (رئيس ـ وكيل).
MENAFN18112023000132011024ID1107451290
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.