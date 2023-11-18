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المديريات تستقبل طلبات راغبى العمل كرؤساء كنترولات بامتحانات الدبلومات 2024

11/18/2023 11:24:55 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ اليوم الأحد، المديريات والإدارات التعليمية استقبال طلبات الراغبين فى التقدم للعمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة استعداداً لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 والتى من المقرر أن تبدأ فى مايو 2024 وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن استقبال الطلبات مستمر حتى 23 نوفمبر الحالى.



وأوضحت الوزارة، أنه سيتم البدء فى إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية من الأحد 26 نوفمبر حتى الخميس 30 نوفمبر الجارى، يتم إرسال نتيجة المقابلات ومستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في موعد غايته الثلاثاء الموافق 5 /12 /2023 حتى يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لهم بعد ذلك بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (قطاع الكتب - الطالبية - فيصل) فور استلام الاستمارات من المديريات ومراجعتها طبقا للشروط الواردة.



وشددت على ضرورة التنبيه على كل المتقدمين بأنه لن يتم استلام أي مستندات خاصة بالمرشحين إلا من مندوب المديرية القائم بالتسليم بتفويض رسمي معتمد من مدير المديرية، ولن يتم الالتفات إلى أية مستندات تخص المرشحين ترد عن طريق البريد أو تسلم باليد أو ترد بعد واعيد المذكورة للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، حيث تعتبر هذه الحالة غير مطابقة للشروط الواردة مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى للمرشحين يتعلق بمهام وأليات وفنيات الوظيفة المرشح لها (رئيس ـ وكيل).


















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