محطة مياه روض الفرج.. 120 عاما من العمل.. إنفوجراف

(MENAFN
- Youm7) تعد محطة مياه روض الفرج والتي تعمل منذ 120 عاما، أعرق وأقدم محطات مياه القاهرة، وتخدم مناطق السيدة زينب والإباجية وتلال زينهم وشبرا والخلفاوى والدراسة وبولاق ابو العلا والسيدة عائشة ورمسيس والاوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية والزمالك.
ويعد قطاع مياه الشرب من القطاعات المحورية التي تمس حياة المواطن اليومية ، وترتبط
مباشرة بالتوسع الحضاري في قطاعي الطرق والاسكان الذي تشهده العاصمة حاليا والتي تمثل حياة كريمه للمواطن .
وتوالت مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة التى تخدم 39 حي وما يزيد عن 10 ملايين نسمة، حيث شهد عام 2022 تنفيذ مشروعات بقطاع مياه الشرب بتكلفة 115 مليون جنيه تشمل تطوير عدة محطات مياه بعدة احياء لتستهدف رفع الطاقة الاستيعابية اليومية وتقديم خدمة مستدامة باستخدام احدث الطرق التكنولوجية الحديثة .
محطة مياه روض الفرج
محطة مياه روض الفرج
محطة مياه روض الفرج
محطة مياه روض الفرج
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