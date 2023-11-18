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انقطاع الكهرباء عن 400 بلدة وقرية في أوكرانيا جراء قصف روسي

11/18/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مسؤولون أوكرانيون، السبت، أن روسيا أصابت بطائرات مسيرة منشآت بنية تحتية في أوكرانيا؛ مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 بلدة وقرية في جنوب وجنوب شرق وشمال البلاد.

كما هنأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية السبت - سلاح الجو على إسقاط ما قال إنها 29 من بين 38 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في عدة مناطق أوكرانية بين الثامنة من مساء /الجمعة/، والرابعة من صباح /السبت/.

وفي الشتاء الماضي، هاجمت روسيا أوكرانيا بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة؛ مما أدى إلى حرمان الملايين من الكهرباء والتدفئة والمياه خلال الأشهر الأكثر برودة.

وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية قد أعلنت سابقا انقطاع الكهرباء في 416 منطقة سكنية بمنطقة أوديسا في الجنوب و بمنطقة زابوريجيا في الجنوب الشرقي بسبب الهجمات الروسية.







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