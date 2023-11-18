انقطاع الكهرباء عن 400 بلدة وقرية في أوكرانيا جراء قصف روسي

(MENAFN
- Youm7) أعلن مسؤولون أوكرانيون، السبت، أن روسيا أصابت بطائرات مسيرة منشآت بنية تحتية في أوكرانيا؛ مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 بلدة وقرية في جنوب وجنوب شرق وشمال البلاد.
كما هنأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية السبت - سلاح الجو على إسقاط ما قال إنها 29 من بين 38 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في عدة مناطق أوكرانية بين الثامنة من مساء /الجمعة/، والرابعة من صباح /السبت/.
وفي الشتاء الماضي، هاجمت روسيا أوكرانيا بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة؛ مما أدى إلى حرمان الملايين من الكهرباء والتدفئة والمياه خلال الأشهر الأكثر برودة.
وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية قد أعلنت سابقا انقطاع الكهرباء في 416 منطقة سكنية بمنطقة أوديسا في الجنوب و بمنطقة زابوريجيا في الجنوب الشرقي بسبب الهجمات الروسية.
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