-->

Sunday, 19 November 2023 08:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول أمريكى يزور كينيا والصومال لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب

11/18/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Youm7) بحث القائم بأعمال النائب الأول لمنسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الامريكية كريستوفر لاندبرج خلال زيارته كينيا والصومال الأهداف المشتركة لمكافحة الإرهاب.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، السبت أن لاندبرج استعرض خلال جولته الخارجية، والتي استمرت 4 أيام، برامج بناء القدرات التي تمولها وزارة الخارجية الأمريكية، والانخراط مع نظرائه لتعزيز التعاون الأمني.



وفي كينيا، التقى المنسق بالإنابة لاندبرج، بحسب البيان، كبار المسؤولين الحكوميين لإعادة التأكيد على الشراكة الأمنية القوية بين الولايات المتحدة وكينيا ومناقشة أولويات التنسيق والتعاون الإقليميين ضد التهديدات الإرهابية شرق أفريقيا .



وانضم القائم بأعمال النائب الأول لمنسق مكتب مكافحة الإرهاب إلى السكرتير الرئيسي لوزارة الداخلية والإدارة الوطنية في كينيا ريموند أومولو، في حفل قص الشريط لمركز التدريب على إنفاذ القانون الذي تموله وزارة الخارجية في في منطقة كانيونيو في مقاطعة كيتوي (جنوبي كينيا).



وفي الصومال، التقى المنسق بالإنابة لاندبرج كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الأهداف المشتركة لمكافحة الإرهاب في البلاد.












MENAFN18112023000132011024ID1107451287

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث