استخباراتى أوكرانى سابق: الغرب مذهول من فشل الهجوم المضاد ولا يدري ما العمل

MENAFN - Youm7) اعتبر الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، أوليج ستاريكوف، أن الدول الغربية مصدومة من نتيجة الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية ولا تعرف كيفية المضي قدما.

ووصف ستاريكوف الرواية التي روجتها سلطات كييف بأن الجيش الأوكراني سيكون قادرا على الوصول إلى شبه جزيرة القرم بأنها خطأ كبير.

وأضاف: "لا يعرفون الآن كيفية الخروج من هذه الورطة. الغرب في حالة صدمة. ولا يعرف ماذا يفعل".

وأكد أن الشكوك تساور الدول الغربية في الوقت الحالي حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في تمويل كييف.

ذكرت صحيفة "فورين أفيرز" أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحاجة للبدء بالتفاوض مع روسيا للاتفاق على هدنة في أوكرانيا.

ورأت "فورين أفيرز" أن أهداف الغرب والسلطات في كييف والتي تتمثل في السيطرة على خمس مناطق روسية، من بينها شبه جزيرة القرم، لا تتناسب مع قدراتها وإمكاناتها. وهذا الخطأ الاستراتيجي يستوجب إعادة تقييم السياسة الخارجية الأوكرانية.







