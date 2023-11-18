فرنسا تختبر بنجاح صاروخا باليستيا استراتيجيا

MENAFN - Youm7) أجرت فرنسا بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي من طراز إم 51.3 لا يحمل شحنة نووية السبت من منطقة لاند في جنوب غرب البلد، حسب ما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية.

وقال وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو عبر منصة إكس "أول اختبار ناجح لإطلاق الصاروخ الباليستي الاستراتيجي إم 51.3"، مضيفا "هذا التطور يديم مصداقية ردعنا النووي ويظهر تفوق قطاع الإطلاق لدينا"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وأشرفت على إطلاق الصاروخ المديرية العامة للتسليح من موقع لاند، وفق بيان لوزارة الجيوش التي أكدت أنه "يساهم في إدامة مصداقية ردعنا المحيطي على مدى العقود المقبلة".

وأضافت الوزارة "تمت متابعة الصاروخ طوال مرحلة تحليقه من خلال موارد الاختبار لدى المديرية العامة للتسليح. وتقع منطقة السقوط في شمال المحيط الأطلسي، على بعد مئات من الكيلومترات من كافة السواحل".







