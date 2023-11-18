فرنسا تختبر بنجاح صاروخا باليستيا استراتيجيا

(MENAFN
- Youm7) أجرت فرنسا بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي من طراز إم 51.3 لا يحمل شحنة نووية السبت من منطقة لاند في جنوب غرب البلد، حسب ما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية.
وقال وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو عبر منصة إكس "أول اختبار ناجح لإطلاق الصاروخ الباليستي الاستراتيجي إم 51.3"، مضيفا "هذا التطور يديم مصداقية ردعنا النووي ويظهر تفوق قطاع الإطلاق لدينا"، وفقما نقلت "فرانس برس".
وأشرفت على إطلاق الصاروخ المديرية العامة للتسليح من موقع لاند، وفق بيان لوزارة الجيوش التي أكدت أنه "يساهم في إدامة مصداقية ردعنا المحيطي على مدى العقود المقبلة".
وأضافت الوزارة "تمت متابعة الصاروخ طوال مرحلة تحليقه من خلال موارد الاختبار لدى المديرية العامة للتسليح. وتقع منطقة السقوط في شمال المحيط الأطلسي، على بعد مئات من الكيلومترات من كافة السواحل".
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