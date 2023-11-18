MENAFN - Youm7) أعلن وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار أن بلاده لن تؤيد فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا إذا كانت تتعلق بالوقود النووي الذي لا غنى عنه لمحطاتها.

وقال بلانار: "خطنا الأحمر هو أنه لا يمكن أن يكون هناك وقود نووي (في الحزمة الثانية عشرة من العقوبات)، لأن محطات الطاقة النووية لدينا لم يتم تحويلها بعد بما يكفي للعمل مع أنواع الوقود الأخرى. وهذا غير موجود (في حزمة العقوبات)، وبالطبع، لا ينبغي أن يكون موجودا هناك".

وأكد

رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في أكتوبر أيضا أن سلوفاكيا لن تؤيد فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي ضد روسيا إذا كانت تتعلق بالقطاع النووي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سياسة روسيا الخارجية وإنجازاتها العسكرية والاقتصادية تثبت أن استراتيجية بوتين في مواجهة الغرب نجحت.

وترى الصحيفة أن الدول الغربية اعتبرت أمنياتها كواقع ستتحقق، وعقدت الآمال الكبيرة على نجاح الهجوم المضاد الأوكراني وانهيار الاقتصاد الروسي تحت ضغط العقوبات. ولكن خيب الواقع هذه الآمال، ولم يتم تدمير اقتصاد روسيا وانتقل جيشها إلى الهجوم، وتفوقت صناعتها الدفاعية على

نظيرتها الغربية في أحجام الإنتاج، ويمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن "ينظر بارتياح" إلى إنجازات السياسة الخارجية، والتي تتجلى في دعم الدول الرئيسية في آسيا والجنوب العالمي.



