مواعيد مباريات الأندية المصرية فى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

MENAFN - Youm7) تفتتح الأندية المصرية منافسات دور المجموعات، سواء فى دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، عقب نهاية فترة الأجندة الدولية التي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراة جيبوتي فاز بها بسداسية دون رد ثم يستعد لمواجهة سيراليون اليوم، الأحد، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف

الأهلي

فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثاني، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا، هو الحكم الرابع للمباراة.موعد مباراة مودرن فيوتشر مع سوبر سبورت بالكونفدرالية

يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري باستاد السلام.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكما رابعا. فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.وأوقعت قرعة الكونفدرالية الأفريقية فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية

يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يواجه بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة القارية. ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي، ونواذيبو الموريتاني.

ويلتقي بيراميدز مع مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الجمعة 24 من نوفمبر فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الدفاع الجوي".ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة بيتر كاماكو، ويعاونه كل من جيلبيرت شيريو "الحكم المساعد الأول"، وستيفن ييمبي "الحكم المساعد الثاني"، وبروك فيليب "الحكم الرابع"ويراقب المباراة الصومالي بشير ولد العرب، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.