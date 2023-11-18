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سامى قمصان يجهز تقريراً لكولر عن مشاركات لاعبي الأهلى الدوليين

11/18/2023 11:24:48 PM
(MENAFN- Youm7) يجهز سامى قمصان، المدرب العام للنادى الاهل تقريراً عن مشاركات لاعبى الأهلى الدوليين في فترة الأجندة الدولية مع منتخبات بلادهم تمهيداً لتسليمه للسويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة قبل عودة التدريبات.



وكان كولر قد أوصى جهازه المعاون قبل السفر لبلاده لقضاء الإجازة بضرورة متابعة اللاعبين الدوليين وإعداد تقرير مفصل عن مشاركتهم مع منتخبات بلادهم تمهيداً للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة ميدياما الغانى في إنطلاقة دور المجموعات بدوري الأبطال.



ويتواجد فى صفوف منتخب مصر 5 لاعبين من الأهلى بعد استبعاد الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات عقب الفوز على جيبوتى بستة أهداف في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم وهم محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية بجانب الثنائى المالى أليو ديانج والجنوب أفريقى بيرسى تاو.




ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.



















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