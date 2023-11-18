7 معلومات عن مباراة منتخب الشباب مع تونس اليوم الأحد 19 / 11 / 2023

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع منتخب مصر للشباب مع نظيره التونسىفى ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس، بعدما واجه شباب الفراعنة منتخبي ليبيا والجزائر في الجولتين الأولى والثانية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مشوار منتخب مصر للشباب فى بطولة شمال أفريقيا

تعادل منتخب مصر فى مباراته الأولى من البطولة أمام ليبيا بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق انتصارا مثيرا على الجزائر بثلاثية دون رد مساء الجمعة.

وسجل أهداف مباراة منتخب مصر ضد الجزائر كل من اللاعب

عبد الرحمن خالد محمود، ومحمد عبد الله، وأحمد خالد كباكا.

2_ تونس حامل لقب بطولة شمال أفريقيا

وسيكون منتخب مصر للشباب اليوم أمام اختبار صعب أمام أصحاب الأرض، وحامل لقب النسخة الماضية من المسابقة.

3_ ترتيب بطولة شمال أفريقيا

يعتلى منتخب تونس صدارة بطولة شمال أفريقيا برصيد 6 نقاط، يليه المغرب بنفس الرصيد من النقاط، ويأتى منتخب مصر ثالثاً برصيد 4 نقاط وفى المركز الرابع يتواجد منتخب ليبيا برصيد نقطة واحدة ويحل المنتخب الجزائري فى المركز الأخير بدون نقاط.

4_ المباراة المقبلة لمنتخب الشباب أمام المغرب

وبعد مباراة تونس اليوم يتبقي لـ منتخب مصر مباراة أخيرة في بطولة شمال إفريقيا ستكون أمام المغرب وذلك يوم 21 نوفمبر الجاري.

5_ القناة الناقلة مباراة مصر وتونس فى بطولة شمال أفريقيا اليوم

تنقل مباراة مصر وتونس في بطولة شمال أفريقيا على فضائية أون تايم سبورتس.

6_نظام بطولة شمال أفريقيا

بطولة شمال أفريقيا للشباب من مواليد عامي 2005 و2006 تقام فى تونس خلال الفترة بين 11 و22 نوفمبر الجارى.

وتقام البطولة بمشاركة المنتخبات الـ5 الأعضاء باتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم (مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب).

7_ قائمة منتخب مصر للشباب فى بطولة شمال افريقيا

ويتولى وائل رياض تدريب منتخب مصر للشباب، ويعاونه كل من علاء عبده (مدرب عام)، ورامي عادل (مدرب مساعد)، وأيمن طاهر (مدرب حراس المرمى).

فيما تضم قائمة منتخب مصر 22 لاعبا هم: عبد المنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر، معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي، مروان محمود، أحمد خالد، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله، عمرو خالد، عمر خضر، مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك.



