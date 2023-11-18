-->

Sunday, 19 November 2023 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإسماعيلى يواجه طلائع الجيش ودياً اليوم استعداداً لبيراميدز

11/18/2023 11:24:48 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه فريق الإسماعيلى
فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، فريق طلائع الجيش فى رابع مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية باستاد جهاز الرياضة، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة فى مسابقة دورى Nile.



ويستعد فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، لاستكمال مبارياته الودية أمام الطلائع اليوم، قبل أن يختتم مبارياته الودية بمواجهة المقاولون العرب فى 22 نوفمبر.



ونجح الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة ثم واجه الدراويش نظيره موردن فيوتشر مساء الجمعة الماضية وخسر بهدفين مقابل هدف.



ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.



ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء و تعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.












MENAFN18112023000132011024ID1107451279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث