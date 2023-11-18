الإسماعيلى يواجه طلائع الجيش ودياً اليوم استعداداً لبيراميدز

(MENAFN
- Youm7) يواجه فريق الإسماعيلى
فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، فريق طلائع الجيش فى رابع مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية باستاد جهاز الرياضة، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة فى مسابقة دورى Nile.
ويستعد فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، لاستكمال مبارياته الودية أمام الطلائع اليوم، قبل أن يختتم مبارياته الودية بمواجهة المقاولون العرب فى 22 نوفمبر.
ونجح الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة ثم واجه الدراويش نظيره موردن فيوتشر مساء الجمعة الماضية وخسر بهدفين مقابل هدف.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.
ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء و تعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.
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