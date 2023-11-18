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الرئيس الفلسطيني يدعو نظيره الأمريكي إلى التدخل فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

11/18/2023 11:24:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 18 - 11 (كونا) -- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت نظيره الأمريكي جو بايدن إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقال عباس في كلمة بثها تلفزيون فلسطين مساء اليوم "اليوم أتوجه للرئيس الامريكي الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة لما له من مكانة دولية وتأثير كبير على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للتدخل الفوري لوقف هذا العدوان".
وأضاف" لا بد من وقف هذه الحرب فورا كيف تكون حرب الإبادة هذه دفاعا عن النفس انها في الحقيقة جرائم حرب تستوجب العقاب".
وقال الرئيس الفلسطيني "إن ما يتعرض له شعبنا من قتل وتدمير يفوق طاقة البشر ماذا تنتظر أمريكا أمام ما يجري من إبادة جماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة؟" متسائلا "ألا يكفي ما سفك من دماء الاطفال والنساء والشيوخ حتى تصحوا ضمائر العالم؟".
وتابع حديثه قائلا "كما أنني أدعوكم للتدخل العاجل أيضا لوقف اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد ابناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والذي ينذر بانفجار وشيك".
وبين أن "المجازر الرهيبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة وآخرها اليوم في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر والتي اودت بحياة المئات من المهجرين قسرا في بيوتهم تدعوني مرة اخرى ان اطالبكم وقادة العالم لتحمل المسؤولية لوقف هذا العدوان وجرائم الابادة الجماعية بحق ابناء شعبنا". (النهاية)

ن ق / ه س ص



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