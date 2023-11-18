الرئيس الفلسطيني يدعو نظيره الأمريكي إلى التدخل فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 18 - 11 (كونا) -- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت نظيره الأمريكي جو بايدن إلى التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقال عباس في كلمة بثها تلفزيون فلسطين مساء اليوم "اليوم أتوجه للرئيس الامريكي الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة لما له من مكانة دولية وتأثير كبير على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للتدخل الفوري لوقف هذا العدوان".
وأضاف" لا بد من وقف هذه الحرب فورا كيف تكون حرب الإبادة هذه دفاعا عن النفس انها في الحقيقة جرائم حرب تستوجب العقاب".
وقال الرئيس الفلسطيني "إن ما يتعرض له شعبنا من قتل وتدمير يفوق طاقة البشر ماذا تنتظر أمريكا أمام ما يجري من إبادة جماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة؟" متسائلا "ألا يكفي ما سفك من دماء الاطفال والنساء والشيوخ حتى تصحوا ضمائر العالم؟".
وتابع حديثه قائلا "كما أنني أدعوكم للتدخل العاجل أيضا لوقف اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد ابناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والذي ينذر بانفجار وشيك".
وبين أن "المجازر الرهيبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة وآخرها اليوم في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر والتي اودت بحياة المئات من المهجرين قسرا في بيوتهم تدعوني مرة اخرى ان اطالبكم وقادة العالم لتحمل المسؤولية لوقف هذا العدوان وجرائم الابادة الجماعية بحق ابناء شعبنا". (النهاية)
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