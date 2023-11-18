رئيس الوزراء القطري يبحث مع منسق شؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي الأوضاع بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 18 - 11 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم السبت مع منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أن رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد خلال المقابلة على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
وعبر الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن قلق الدوحة من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في القطاع.
وأكد رفض قطر القاطع لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستهداف الأعيان المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة واعتبرها تصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
كما شدد على استمرار جهود دولة قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى منوها إلى أن تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد جهود الوساطة. (النهاية)
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