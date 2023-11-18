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رئيس الوزراء القطري يبحث مع منسق شؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي الأوضاع بغزة

11/18/2023 11:24:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 18 - 11 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم السبت مع منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أن رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد خلال المقابلة على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
وعبر الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن قلق الدوحة من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في القطاع.
وأكد رفض قطر القاطع لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستهداف الأعيان المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة واعتبرها تصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
كما شدد على استمرار جهود دولة قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى منوها إلى أن تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد جهود الوساطة. (النهاية)

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