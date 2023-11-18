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الرئيسان المصري والفرنسي يتفقان على أهمية البدء في عملية سياسية شاملة لتسوية القضية الفلسطينية

11/18/2023 11:24:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 11 (كونا) -- اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت على أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان له ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي في إطار التشاور المستمر بين الجانبين بشأن التصعيد في قطاع غزة وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة.
واتفق الرئيسان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
واستعرض السيسي في هذا الصدد رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع والجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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