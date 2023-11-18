الرئيسان المصري والفرنسي يتفقان على أهمية البدء في عملية سياسية شاملة لتسوية القضية الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 11 (كونا) -- اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت على أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان له ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي في إطار التشاور المستمر بين الجانبين بشأن التصعيد في قطاع غزة وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة.
واتفق الرئيسان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية مع تأكيد أهمية البدء في عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
واستعرض السيسي في هذا الصدد رؤية مصر بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع والجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب. (النهاية)
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