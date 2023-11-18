الغارات الجوية والقصف المدفعي للاحتلال يتواصل على جنوب لبنان مع استمرار استهداف مواقعه العسكرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 18 - 11 (كونا) -- تواصلت الغارات الجوية لطيران الاحتلال الاسرائيلي وقصفه المدفعي لجنوب لبنان مع استمرار استهداف (المقاومة الاسلامية في لبنان) لمواقعه العسكرية عند الحدود.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن "المقاومة" إعلانها في بيانات متفرقة استهداف عناصرها لمواقع (حدب البستان) بالصواريخ الموجهة وموقع (الراهب) و(بياض بليدا) بالأسلحة المناسبة.
كما استهدفوا مقر القيادة العسكرية المستحدث في (وادي سعسع) "بالنيران الصاروخية واوقعوا فيه اصابات مؤكدة"
وتم استهداف تجمعين لجنود الاحتلال أاحدهما في حرج (شتولا) والثاني في (خلة وردة) إضافة الى استهداف ثكنة (راميم) بالصواريخ والقذائف المدفعية.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ان مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت بلدتي (كفركلا) و(مركبا) واطراف بلدة (الناقورة) منذ ساعات الصباح الاولى.
واشارت الى ان اطراف بلدة (مروحين) تعرضت الى قصف بالقذائف الفوسفورية وكذلك اطراف بلدات (عيترون وجبل بلاط والقوزح ويارين وعيتا الشعب) بقذائف من عيار 155 ملم.
كما تعرضت اطراف (مارون الراس ويارون وعيتا الشعب ورامية ورميش) بقذائف من عيار 155 ملم اضافة الى اطراف بلدة (الخيام).
وطاول القصف المدفعي لجيش الاحتلال الاسرائيلي اطراف بلدات (البستان ويارين والجبين) والمناطق السكنية في بلدة (محيبيب).
وتعرضت اطراف (طيرحرفا وشيحين وتلة حمامص ووطى الخيام وديرميماس ومركبا وبني حيان وحولا) لقصف مدفعي من قوات الاحتلال.
وذكرت الوكالة الوطنية ان الطيران الحربي لجيش الاحتلال الاسرائيلي نفذ غارتين على شرق مروحين واستهدف (راس الناقورة) واطراف بلدتي (عيتا الشعب) و(طيرحرفا) مضيفة ان صاروخ باتريوت انفجر في أجواء بلدة (الحنية) بالقطاع الغربي كما انفجر صاروخان اعتراضيان فوق خراج بلدة (مجدلزون).
ونفذ الطيران الحربي للاحتلال غارة جوية على اطراف بلدتي (عينا الشعب) و(دبل) كما اطلقت مروحيات من نوع (اباتشي) صواريخ عدة باتجاه اطراف بلدتي (عيترون) و(بليدا).
وكانت حدة المواجهات العسكرية بين "المقاومة" وقوات العدو الاسرائيلي تصاعدت منذ مطلع الاسبوع الجاري حيث يسجل استهداف لمواقع عسكرية للاحتلال وقصف مدفعي وغارات جوية على المناطق الجنوبية على مدار اليوم. (النهاية)
ا ي ب / ر ج
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