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الجواد (بشير البشير) يفوز بالمركز الأول في بطولة (الشقب) بقطر

11/18/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 18 - 11 (كونا) -- فاز الجواد (بشير البشير) الذي يمتلكه عبداللطيف الرشيدي من الكويت اليوم السبت بالمركز الأول في نهائي منافسات فئة (الافحل) ضمن بطولة (الشقب) الدولية لجمال الخيل والتي اختتمت اليوم بالدوحة.
وأعرب مالك الجواد عبداللطيف الرشيدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته وفخره بتحقيق المركز الأول في بطولة (الشقب) وسط منافسة قوية من المشاركين مهديا الفوز للقيادة السياسية بالكويت.
وأضاف الرشيدي ان بطولة (الشقب) في قطر معروفه وذات صيت عالمي مشيدا في ذات الوقت بالمشاركة الكويتية من مربي الخيول في البطولة ووصول بعضهم الى مراكز متقدمة.
وانطلقت البطولة أمس الجمعة حيث تنقسم الجوائز الى فئات (المهرات والمهور عمر سنة) و(المهرات والامهر عمر سنتان وثلاث سنوات) و(الافرس والافحل) وكل فئة يفوز بها أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل.
وتم تصنيف هذه البطولة ضمن فئة (ب) تحت إشراف المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية (إيكاهو) ما سيسمح للخيل الفائزة بالتأهل الى البطولات الدولية ذات التصنيف الأعلى.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من خارج قطر حيث تجاوز عدد الخيول المسجلة للمشاركة فيها عتبة 272 رأسا منها 70 خيلا من خارج قطر فيما بلغ مجموع جوائزها المالية ما يقارب 4 ملايين ريال (نحو مليون دولار). (النهاية)

س س س / ر ج



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