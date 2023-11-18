الجواد (بشير البشير) يفوز بالمركز الأول في بطولة (الشقب) بقطر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 18 - 11 (كونا) -- فاز الجواد (بشير البشير) الذي يمتلكه عبداللطيف الرشيدي من الكويت اليوم السبت بالمركز الأول في نهائي منافسات فئة (الافحل) ضمن بطولة (الشقب) الدولية لجمال الخيل والتي اختتمت اليوم بالدوحة.
وأعرب مالك الجواد عبداللطيف الرشيدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته وفخره بتحقيق المركز الأول في بطولة (الشقب) وسط منافسة قوية من المشاركين مهديا الفوز للقيادة السياسية بالكويت.
وأضاف الرشيدي ان بطولة (الشقب) في قطر معروفه وذات صيت عالمي مشيدا في ذات الوقت بالمشاركة الكويتية من مربي الخيول في البطولة ووصول بعضهم الى مراكز متقدمة.
وانطلقت البطولة أمس الجمعة حيث تنقسم الجوائز الى فئات (المهرات والمهور عمر سنة) و(المهرات والامهر عمر سنتان وثلاث سنوات) و(الافرس والافحل) وكل فئة يفوز بها أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل.
وتم تصنيف هذه البطولة ضمن فئة (ب) تحت إشراف المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية (إيكاهو) ما سيسمح للخيل الفائزة بالتأهل الى البطولات الدولية ذات التصنيف الأعلى.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من خارج قطر حيث تجاوز عدد الخيول المسجلة للمشاركة فيها عتبة 272 رأسا منها 70 خيلا من خارج قطر فيما بلغ مجموع جوائزها المالية ما يقارب 4 ملايين ريال (نحو مليون دولار). (النهاية)
س س س / ر ج
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